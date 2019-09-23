تعرف على أول تحدي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري





يستعد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر لخوض أول مباراة لمصر تحت قيادته عندما يواجه منتخب كينيا فى إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.





ويستضيف منتخب مصر تحت قيادة البدري نظيره منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر القادم فى مصر، لخوض أول مباراة فى التصفيات والمجموعة التى تضم كل من توجو وكينيا وجزر القمر.





ويسعى حسام البدري لإقامة أول معسكر تحت قيادته والذى سيكون فى الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر والذى طلب المدرب الجديد للفراعنة من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى توفير وديتين لتجهيز العناصر الذى سيختارها لبدء مشوار التصفيات.





وتدرس اللجنة الخماسية عدد من العروض من شركات التسويق لإقامة مباراتان وديتان للمنتخب فى أكتوبر وتوفير مباراتان مع منتخبات مصنفة من أجل الإطمئنان على المنتخب.





وستكون مواعيد مباريات منتخب مصر المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون كالاتي :





وتبدأ مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبري عندما تواجه منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر فى مصر فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية تخرج مصر لمواجهة جزر القمر يوم 19 نوفمبر.





ثم الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديداً فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر.





ثم الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر.





ويصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثانى المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.



