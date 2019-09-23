أوراسكوم للتنمية تكشف تأثير إفلاس "توماس كوك" على مشروعاتها السياحية

قالت شركة أوراسكوم للتنمية، إن إعلان شركة توماس كوك الإنجليزية، إفلاسها لن يؤثر على الأعمال التشغيليه للشركة، وأنها قادرة على جذب سياح لمشروعتها السياحية عن طريق شركات أخري.





وتابعت " أوراسكوم " في بيان صحفي حول تأثير إفلاس توماس كوك على الأعمال التشغيلية للشركة، أن الأتفاق الموقع مع شركة الإنجليزية لتجديد فندق كوكس كلوب وكاس كوك قيد الاستمرار.





وأشارت الشركة إلى أنها انتهت من تجديد فندق كوكس كلوب في منتصف 2019، وستفتح فندق كاس كوك نهاية أكتوبر القادم دون تأخير عن الجدول الزمني المخطط لإفتتاحه وفقًا للإتفاق الموقع بين الجانبين.





وقالت "اوراسكوم" إنها قامت بتحصيل دفعات مقدمة من شركة توماس كوك لإنشاء الفندقين، اللذان لا تمتلكان فيهم أي حصص ويخضعان لإدارة الشركة وسيطرتها بالكامل، مشيرة إلي أنها قادرة على ملئ الغرف الفندقية المخصصة لتوماس كوك في محفظة المجموعة الفندقية عن طريق شركات سياحية اخري.

ويبلغ إجمالى عدد الغرف المخصصة لتوماس كوك نحو 244 غرفة من إجمالى محفظة الغرف الفندقة التى تديرها الشركة وتتركز معظمها في مدينة الجونة، وتقدر إيرادتها بنحو 0.8% من إجمالى إيرادات فنادق المجموعة البالغة 7 ألاف فندق.

وتعمل شركة تومس كوك على توريد عدد كبير من السياح للمشروعات السياحية التى تديرها أوراسكم للتنمية من ضمنها منتجع الجونة بمدينة الغردقة، كما وقع الطرفين في منتصف 2018 اتفاق لأنشاء فندقين ضمن مخطط لتوسع تومس كوك بمصر.





وتراجع سهم اوراسكوم بالبورصة اليوم بنسبة 9.8% ليسجل 6.55 جنيه، وسط تراجع فى كافة الأسهم.

إفلاس توماس كوك

أعلنت شركة توماس كوك أقدم شركات السياحة البريطانية اليوم افلاسها؛ لعدم توصل المساهمين للشركة إلى اتفاق لتسوية ديونها ، حيث كانت تحتاج إلى نحو 200 مليون جنيه استرليني للاستمرار اعمالها بعدما بلغ حجم مديونية الشركة في مايو الماضي، نحو 1.25 مليار استرليني .





من جانبها أعلنت شركة بلوي سكاي وكيل تومس كوك بمصر ، إنه تم الغاء حجوزات لعدد 25 ألف سائح لزيارة مصر حتي أبريل 2020 ، وأوضحت أن الشركة الإنجليزية لديها نحو 1600 سائح بمنتجع الغردقة حاليًا.





وكانت الشركة توقعت في وقتًا سابق ارتفاع الحجوزات على رحلاتها في مصر بنسبة 15% و57% خلال فصلي الصيف والشتاء العام الحالى مقارنة بمستويات الحجوزات العام الماضي .