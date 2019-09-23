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"أديب" يعرض تسريب صوتي للإخواني هاني صبري

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:45 م
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أديب يعرض تسريب صوتي للإخواني هاني صبري
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هدى عبدالرازق
 
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عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية مسربة للإخواني الهارب هاني صبري، وكان محتواها: "الثورة شغالة، وهتنجح، وهنتقابل في مصر كلنا ونحتفل.. أنا عايز من كل واحد على الجروب يعمل فيديو في المنطقة بتاعته، ويمثل دور مذيع، ولو خايف من الأمن روح منطقة تانية، واعملوا لقاءات مع الناس وإسألوا عن رأيهم في حكم السيسي، وهنجمع الفيديوهات وهنعرضها.. شدوا حيلكم".

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "إيه اللي يساوي انك تهد بلدك، شوفوا الدماغ ماشية إزاي"، لافتا إلى أنه التقى اليوم برجل مسن في محطة بنزين، وسأله هل سيكون هناك قلق يوم الجمعة، موضحا أنه طمأنه وأكد له أن البلد بخير، معقبا: "الراجل قالي، يا أستاذ عمرو إحنا اللي بنتبهدل في الحاجات دي.. كلمة الراجل شقتني اتنين، كنت عايز أبوس راسه".

وأضاف "أديب"، لما تيجوا تهدوا هدوا معاكم كل اللي عملته الإدارة دي.. من محطات كهرباء، وأنفاق، ومتستخدموش الطرق"، منوهًا بأن المعزول محمد مرسي وعد أنه سيحل أزمتي الكهرباء والقمامة خلال 100 يوم فقط، معقبا: "ربنا كبير يحاسبه".

ووعد الإعلامي عمرو أديب بالرد على كل ما يزعمه الهارب محمد علي، وكشف أكاذيبه، حيث كان قد فتح بالأمس ملف صيدليات 19011، وكشف أكاذيب الإخوان أمام الشعب المصري.
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