أرقام ليونيل ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

نجح النجم الدولي الأرجنتيني في أن يخطف جائزة افضل لاعب في العالم لسنة 2019، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم THE BEST، والذي أقيم مساء اليوم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.





وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست، وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين، ولوكا مودريتش مرة.





ولكن ماذا قدم ليونيل ميسي ليفوز بجائزة ذا بيست في العام الحالي؟

ليو كان هداف برشلونة والدوري الإسباني في الموسم الماضي، وذلك بعدما سجل 36 هدف في بطولة الدوري فقط، وهو ما جعله كذلك صاحب الحذاء الذهبي في أوروبا، بعدما كان أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في كافة الدوريات الأوروبية، وكذلك نجح ميسي في أن يحصد لقب هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.





وعلى مستوى البطولات والأرقام الجماعية، فقد نجح ميسي في أن يقود فريقه برشلونة إلى تحقيق لقب بطولة الدوري، وكذلك صعد إلى نهائي كأس آسبانيا، ولكنه خسر النهائي أمام فالنسيا، وصعد مبسي مع برشلونة إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، وخرج على يد ليفربول.





وعلى مستوى المنتخبات، فقد قاد ميسي منتخب بلاده خلال بطولة كوبا أمريكا 2019، ولكن الأرجنتين قد خرجت من البطولة على يد منتخب البرازيل، في دور نصف النهائي بهدفين مقابل لاشيء.