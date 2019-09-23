ماذا قدمت مصر لمساعدة السودان في أزمة السيول؟

تعد مصر والسودان دولتين شقيقتين يربطهما مصير واحد، كما يتفق مصر والسودان في العديد من الملفات المشتركة منها مكافحة الآرهاب وقضية حوض النيل، توجه السودان أزمة حقيقية بسبب السيول التي ضربتها مؤخرًا، قد سارعت الدول العربية مثل السعودية والإمارات لتقديم يد العون للسودان الشقيق، لم تنس مصر دورها في مساعدة السودان الشقيق في أزمة السيول.





أزمة السيول

أعلن محمد فضل سراج الدين نائب العون الإنساني بالسودان، أن هناك 14 ولاية بالسودان تاثرت بسبب السيول وهو ما هدد 35 الف أسرة سودانية ما يعادل 340 الف شخص ، أن 45 % من ضحايا السيول من سكان ولاية النيل الابيض جنوب الخرطوم.





وأضاف سراج الدين، طبقا لوكالة سونا، أن العديد من قري المتضررة في النيل الأبيض تدمرت كليا بسبب السيول، قد وصلت طائرة إغاثة سعودية للنيل الأبيض تحمل الأدوية والأجهزة الطبية، كما وفرت منظمة اليونسيف للطفولة التابعة لأمم المتحدة الأدوية اللازمة.





أوضح سراج الدين، أن الأضرار تعتبر محدودة جزئيا، نتمنى ألا نصل لمرحلة إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية".





مساعدات مصر

أعطى حسام عيسى السفير المصري في السودان، شحنة من المساعدات المصرية، للسلطات السودانية، اليوم الإثنين، وتشمل الشحنة 600 طن من المواد الغذائية الأساسية، للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت السودان.





قد نقلت السلطات المصرية هذه الشحنة برا في 23 شاحنة ضخمة، إلي ساحة الشهداء في الخرطوم، وتسلم الشحنة الدكتور محمد مصطفى السناري مفوض العون الإنساني، وقال السفير حسام عيسي السفير المصري في السودان، أن هذه الشحنة هي الثانية التي توفرها مصر إلي السودان الشقيقة.





أضاف عيسى، خلال تصريحات خلال تسليم الشحنة، أن الشحنة الاولي كان بها 300 طن من الأدوية، أرسلتها مصر في مايو الماضي، موضحا أن الشحنة الحالية تحتوي على 600 طن من المواد الغذائية الأساسية، كما تخطط مصر لإرسال شحنات مساعدات أخرى التي تشمل مواد البناء والأدوية و وآلات شفط المياه والمبيدات .





تقدم عيسى، بالشكر للجهات المصرية والسودانية التي عملت علي إرسال شحنة المساعدات المصرية كدعم من الشعب المصري إلى شعب السودان الشقيق، مضيفا أن "أود أن أنقل إليكم رسالة حب ودعم ومساندة من المصريين إلى شعب السودان الشقيق، فنحن في مصر ننظر إليكم بكل فخر".





أكد عيسى، أن مصر تسعى إلي مساعدة الشعب السوداني في تحقيق أهداف ثورته العظيمة، نعتبر أن هذه الأهداف تعتبر أولوية وعلى قدم المساواة مع المصالح المصرية، مشددا أن السودان لها مكانة كبيرة في قلب كل المصريين، تعتبر السودان من أهم أولويات للشعب والحكومة المصرية.





دور السودان

أضاف عيسى، أن مصر تستمر في دعم السودان حتى تتحقق كل أهداف ومصالح الشعب السوداني، حتي يحقق الشعب السوداني مكانته السياسية والاقتصادية التي تناسب وضعه وامكانياته البشرية والمادية وما يستحق، موضحا أن السودان له أيدى بيضاء علي أبناء الأمة العربية ، ولا ينسى الشعب المصري دور السودان في هزيمة 67، في مؤتمر قمة الخرطوم، التي أصبح بداية لانتصار في حرب اكتوبر العظيمة.





أكد عيسى، أن مصر تمنح السودان كل المساعدات الاقتصادية و الانسانية في هذه الفترة حتي يتمكن الشعب السوداني من تخطى هذه المرحلة الحساسة من تاريخه من أجل تحقيق طموحات الشعب السوداني.





الأخوة بين البلدين

ومن جانبه، قدم محمد مصطفى السناري مفوض العون الإنساني في السودان، الشكر للحكومة المصرية والسفير حسام عيسى والسفارة المصرية، من الحكومة السودانية، ونقل السناري تحيات لينا الشيخ وزيرة العمل السودانية نيابة عن حكومة السودان.





وأضاف السناري، خلال مراسم تسلم شحنة المساعدات، أن "دولة السودان تتقدم بالشكر والتقدير لمصر على هذا الدعم الكريم للمتضررين من السيول، وهذه المساهمة تعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين شعبي وادي النيل".





وأكد السناري، أن هذه المساعدات الإنسانية تعكس أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين، مضيفا أن أبواب السودان مفتوحة للأخوة في مصر، وسوف يستمر التواصل، كما أن ثورة السودان أكدت علي قوة الدولة واستشراف مستقبل مشرق.







