خبير أمن معلومات يكشف تضليل الإخوان على مواقع السوشيال وتزوير الحقائق (فيديو)

قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن الشخصيات الاعتبارية يمكن محاكمتها ولكن الشخصيات الوهمية والزائفة تنتحل صفات على الفضاء الإلكتروني يصعب ذلك، موضحًا أن الفضاء الإلكتروني هو أرض المعركة الحديثة، وليس الحروب التقليدية بالجيوش المعروف مصدرها.





وأضاف "عبد المقصود"، في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " dmc"، مساء الإثنين أن هناك تطورا تكنولوجيا يسمى " منصات السوشيال ميديا"، موضحًا أن هناك حسابات مزيفة كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم صاحب الحساب المزيف بتكوين صداقات ومتابعة حسابات وصفحات مشهورة من بينهم حساب "ابن مصر".





وأوضح خبير أمن المعلومات أن هناك برنامج يحاكي الموبايل، ويتم تحميل تطبيق الفيسبوك عليه، حيث يتم إنشاء حساب وهمي عليه ليس له نشاط، ويمكنه من قبول صداقات كثيرة تقدر بالآلاف في 48 ساعة بسبب انتشاره في جروبات كثيرة".





وتابع: "صاحب الحساب هو إنسان مزيف كل المكتوب على بروفيل الخاص به كذب ويستخدم هذا الحساب من أجل الترويج للأفكار المسمومة".





ولفت استشاري أمن المعلومات إلى أن صاحب حساب ابن مصر يستطيع نشر تغريدات بحوالي 500 تغريدة في 5 دقائق بما يمكنه من التحكم في تريند تويتر في أول ساعتين"، موضحا أن:" التريند الحقيقي يستمر 24 ساعة ولكن أي تريند يستمر فقط لمدة ساعتين فقط يكون مزيف".





ونوه بأن هناك دعم من جهات خارجية لبعض الأشخاص لديهم مهارات في استخدام هذه البرمجيات ويستقطبوهم، مناشدا الأسر المصرية ملاحظة ما يقوم به أولادهم، لأن ما يقوم المراهق يعتبر مهنة وكسب غير مشروع أو مقنن.



