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أهداف مباراة سموحة ضد الأهلي (1-0) في الدوري المصري.. ورمضان يتألق (فيديو)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:29 م
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أهداف مباراة سموحة ضد الأهلي (1-0) في الدوري المصري.. ورمضان يتألق (فيديو)
سموحة ضد الأهلي
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوزًا صعبًا على غريمه سموحة السكندري بهدف دون مقابل، وحصد أول ثلاث نقاط في الدوري، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.

وسجل رمضان صبحي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، بتمريرة مميزة للغاية من مروان محسن لينفرد رمضان صبحي بالمرمى ويضعها من فوق حارس سموحة (تشيبنج).

تعرض مروان محسن مهاجم الأحمر لإصابة قوية فى الوجه وبالتحديد "الأنف"، خلال مواجهة الفريق السكندري مما ودفع فايلر بالنيجيري جونيور أجاي بدلاً منه لقيادة هجوم الفريق الأحمر أمام سموحة.

بدأ الأهلي المباراة ضد سموحة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف - رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو دا كوستا – رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

بينما جاء تشكيل سموحة ضد الأهلي على النحو التالى:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - رجب نبيل – محمود عزت - يوسف ديوب - إسلام جمال.

خط الوسط: أحمد حمص – إيدي إيمومو – محمد الترهوني – شريف رضا.

خط الهجوم: رونالد وانجا.

أهداف وملخص مباراة سموحة ضد الأهلي في الدوري:-

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