طاقم تحكيم سوداني لمواجهة المصري وماليندي بالكونفدرالية

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ عن حكام مباراة المصري البورسعيدي وماليندي بطل زنجبار؛ في إياب ال32 من الكونفيدرالية الأفريقية.



وأسندت اللجنة المباراة لطاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكم ساحة؛ ويعاونه كلا من عبد الجابر محمد؛ والمعز علي محمد أحمد كمساعدين؛ بالإضافة إلى معتز عبد الباسط خير الله حكم رابع، فيما سيتولى الغاني مونكايلا ناسام أدم مهام مراقبة المباراة.



واستلم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ خطابا رسميا من الجهات الأمنية، يفيد بالموافقة على حضور 5 آلاف متفرج في لقاء المصرى البورسعيدى أمام نظيره ماليندى بطل زنجبار، بكأس الاتحاد الإفريقي.



ويلتقي المصري ماليندي بطل زنجبار؛ مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد رفض إقامتها بالسويس؛ في إياب دور ال32 ببطولة الكونفدرالية.



وكان المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني؛ نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف.



على جانب آخر رفضت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور؛ فكرة إيقاف الحكم طارق مجدي، عقب اللقاء الذي أداره بين حرس الحدود ونظيره المصري البورسعيدي؛ بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.



وأكدت لجنة الحكام أن طارق مجدي لم يقع في أخطاء أثرت على المباراة بشكل مباشر، مناشدة الجميع بضرورة مساندة الحكام في الفترة الحالية من أجل تطوير المستوى.



واعترض محمد الخولي عضو مجلس إدارة النادي المصري، على قرارات الحكم بعد أن قام بطرد لاعب من الفريق البورسعيدي؛ بأول 10 دقائق من عمر المباراة وهو ما أثر على الفريق خلال المواجهة؛ مطالبا بعدم إسناد أي مباريات لفريقه لنفس الحكم وإيقافه بسبب الأخطاء المتكررة.



وأشهر طارق مجدي حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه النيجيري إيزي إيميكا لاعب المصري البورسعيدي؛ خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود، في مباراة الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.



ونال إيميكا البطاقة الحمراء بشكل مباشر من الحكم طارق مجدي، بعد تدخل قوي وعنيف ضد لاعب الحرس؛ بالدقيقة العاشرة من المباراة.



وكان المصري البورسعيدي؛ حقق تعادلا إيجابيا أمام حرس الحدود؛ بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.