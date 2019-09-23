"علاج المصابين بفيروس سي".. مكاسب مبادرة 100 مليون صحة

"نسعى لتعميم مبادرة حملة 100 مليون صحة على أفريقيا بأكملها" هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بجلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة.





وتابع خلال كلمته:" قمنا بتدشين حملة 100 مليون صحة، المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى والأمراض غير السارية، والتى نجحت حتى الآن فى فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن فى أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سى".





ربما تلك الحملة هي النواة التي تحتاجها الدول الأفريقية من أجل النهوض بالقطاع الطبي، والحفاظ على صحة المواطنين بجميع أنحاء أفريقيا، ففي عام 2015 قُدرت نسبة المصابين بالفيروس بـ 6.3% أو 6 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ آنذاك 93 مليون نسمة، بينما بلغت نسبة المصابين بفيروس بي 1% من سكان البلاد.





ويرجع أرتفاع نسبة انتشار العدوى بفيروس سي في مصر عن مثيله في أي دولة أخرى بالعالم، بسبب برنامج طويل الأجل تم تنفيذه على مدى السنوات الممتدة بين عقدي الخمسينيات والثمانينيات لمكافحة مرض البلهارسيا.





ففي ذلك الوقت تم حقن نحو 6 ملايين مصاب بالبلهارسيا بالأمصال المضادة للمرض باستخدام 36 مليون محقن لم تكن كلها معقمة جيدًا، وبعضها كان يُعاد استخدامه مع أكثر من مريض واحد، ما ساهم بنشر فيروس سي على نطاق واسع في وقت لم يكن فيه المرض معروفًا جيدًا ولم تكن هناك إجراءات صارمة لمحاصرته، ولكن حالياً تعمل المباردة الرئاسية على تحسين صحة المصريين، ويسعى الرئيس إلى الأهتمام بصحة مواطني أفريقيا وتخليصهم من الأمراض المزمنة.





فحص 60 مليون مواطن

تمكنت المبادرة من فحص 60 مليون مواطن في 27 محافظة، منهم 59 ألفاً و455 وافداً من غير المصريين المقيمين على أرض مصر.





واستهدفت المبادرة الرئاسية، مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.





وأكثر من تردد عليها، السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، وتم إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين.





3.2 مليون طالب مصاب بالمرحلة الثانوية

ساهمت المبادرة أيضاً في الكشف عن فيرس سى بين 3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بالجمهورية، كما فحصت 10.7 مليون طالب للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة.





309 نقطة موزعة جغرافيًا

تم تخصيص 309 نقاط مسح موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية للاستمرار فى استقبال المواطنين، وقدمت الخدمة لغير المصريين يستمر حتى 31 أغسطس 2019.





41 نقطة بالمنافذ الجوية والبحرية

ويستمر تقديم الخدمات للمصريين حتى 31 ديسمبر 2019، وتم توفير 41 نقطة مسح بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية لتقديم خدمات المسح للمصريين العائدين من الخارج.





2.2 مواطن مصاب الأجسام المضادة

ومن خلال المبادرة الرئاسية أيضاً، تم اكتشاف 2.2 مليون مواطن مصاب بالأجسام المضادة لفيروس سى، كما تم صرف علاج فيرس سى لــ 900 ألف مواطن مصرى حتى الآن





200 ألف مصاب بفيروس سي سنويًا

كما تستهدف المبادرة علاج أكثر من 300 ألف مصاب بفيروس سي سنويًا، لخفض حجم انتشاره بنسبة 94%، وخفض معدل الوفيات نتيجة الإصابة به بنسبة 75% بحلول عام 2030، وتُقدر التكاليف المباشرة لحملة القضاء على فيروس سي بين عامي 2015 و2030 بـ 4.6 مليار دولار، فيما تبلغ التكاليف غير المباشرة 26.9 مليار دولار.







