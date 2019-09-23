رئيس جامعة بني سويف: تسجيل 4 آلاف رسالة علمية بالمكتبة الرقمية
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:03 م
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احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن المكتبة الرقيمة مستعدة لاستقبال الباحثين والطلاب بما يزيد عن 95 ألف مقتني "مجلد" بمكتبات كليات الجامعة والتي تصل الى 30 مكتبة، لافتا الى ان أجمالي تسجيل الرسائل العملية بالمكتبة الرقمية بلغ ما يزيد عن أربعة آلاف رسالة ماجيستير ودكتوراه، يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل وصول الطلاب لكافة المراجع والدوريات العلمية فى كافة التخصصات الدقيقة.
وأشار رئيس الجامعة، في بيان له، إلى أن المكتب الرقمية بالجامعة تعمل على حفظ وأرشفة انتاج الجامعات المصرية من الرسائل العلمية ومعرفة الموضوعات قيد البحث والوصول لقواعد البيانات العالمية لخدمة الباحثين بالجامعة حيث تقدم المكتبة الرقمية العديد من الخدمات ومنها فتح حساب للباحث والتدريب على استخدام الحساب وبرامج كشف الانتحال وبحث الإنتاج الفكري، واعطاء افادة براءة العنوان وقواعد البيانات، إضافة الى الاشتراك في بنك المعرفة.
جدير بالذكر أن المكتبة الرقمية قامت بعمل حوالي 20 ورشة عمل على مستوى الكليات خلال عامي 2018 & 2019م.
وكان أول أيام الموسم الدراسي بجامعة بني سويف، شّهد مشاركة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مع طلاب وطالبات الجامعة، في مارثون الدراجات، الذي نظمته الجامعة، ضمن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد، التي بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة.
واستقبل رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات الجُدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات، خلال حضور جانب من الحفل الغنائي بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة، ثم انطلاق مهرجات الدرجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل، وتختتم فعاليات الاحتفال بحضور مباراة نهائي كرة قدم الدورة الصيفية.
وفي كلمته، قال رئيس الجامعة، إنه يرحب بأفكار الطلاب المتميزة التي تخدم رؤية ورسالة الجامعة، لافتًا أن عدد طلاب الجامعة في العام الجديد قد وصل الى أكثر من 86 ألف طالبة وطالبة موزعين على سبعة وعشرون كلية وستة معاهد متخصصة.
ودعا رئيس الجامعة، الطلاب الى ضرورة التواصل معه شخيصا عبر مكتبة أوعبر تطبيق الوتساب على هاتفة شخصيًا، مؤكدًا على ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة وأن الجامعة مكان للعلم وللتعليم وليس لممارسة السياسة والعمل الحزبي الأمر الذي لا تسمح به الجامعة على الإطلاق.
وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة سوف تتحمل كافة المصاريف الدراسية للطلاب غير القادرين ودعم الكتاب الجامعي، لافتا أن الجامعة قامت برفع كفاءة المدن الجامعية لخدة الطلاب المغتربين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالأعراف والقواعد والتقاليد الجامعية داخل المدن الجامعية والحرم الجامعي.
وأشار رئيس الجامعة، في بيان له، إلى أن المكتب الرقمية بالجامعة تعمل على حفظ وأرشفة انتاج الجامعات المصرية من الرسائل العلمية ومعرفة الموضوعات قيد البحث والوصول لقواعد البيانات العالمية لخدمة الباحثين بالجامعة حيث تقدم المكتبة الرقمية العديد من الخدمات ومنها فتح حساب للباحث والتدريب على استخدام الحساب وبرامج كشف الانتحال وبحث الإنتاج الفكري، واعطاء افادة براءة العنوان وقواعد البيانات، إضافة الى الاشتراك في بنك المعرفة.
جدير بالذكر أن المكتبة الرقمية قامت بعمل حوالي 20 ورشة عمل على مستوى الكليات خلال عامي 2018 & 2019م.
وكان أول أيام الموسم الدراسي بجامعة بني سويف، شّهد مشاركة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مع طلاب وطالبات الجامعة، في مارثون الدراجات، الذي نظمته الجامعة، ضمن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد، التي بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة.
واستقبل رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات الجُدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات، خلال حضور جانب من الحفل الغنائي بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة، ثم انطلاق مهرجات الدرجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل، وتختتم فعاليات الاحتفال بحضور مباراة نهائي كرة قدم الدورة الصيفية.
وفي كلمته، قال رئيس الجامعة، إنه يرحب بأفكار الطلاب المتميزة التي تخدم رؤية ورسالة الجامعة، لافتًا أن عدد طلاب الجامعة في العام الجديد قد وصل الى أكثر من 86 ألف طالبة وطالبة موزعين على سبعة وعشرون كلية وستة معاهد متخصصة.
ودعا رئيس الجامعة، الطلاب الى ضرورة التواصل معه شخيصا عبر مكتبة أوعبر تطبيق الوتساب على هاتفة شخصيًا، مؤكدًا على ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة وأن الجامعة مكان للعلم وللتعليم وليس لممارسة السياسة والعمل الحزبي الأمر الذي لا تسمح به الجامعة على الإطلاق.
وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة سوف تتحمل كافة المصاريف الدراسية للطلاب غير القادرين ودعم الكتاب الجامعي، لافتا أن الجامعة قامت برفع كفاءة المدن الجامعية لخدة الطلاب المغتربين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالأعراف والقواعد والتقاليد الجامعية داخل المدن الجامعية والحرم الجامعي.
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