عاجل - دانييل زسوري يتوج بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في 2019





توج دانييل زسوري نجم فريق ديبريسين المجري بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2019، وذلك ضمن حفل جوائز الفيفا للأفضل في العالم، والذي أقيم مساء اليوم، الإثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية.





ونال زسوري الجائزة بفضل الهدف في الدوري المجري بالموسم الماضي، وتنافس دانييل زسوري مع تسعة أهداف أخرى من أجل الفوز بالجائزة، كان أبرزها هدف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي، وهدف ميسي لاعب برشلونة في شباك ريال بيتيس.







