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عاجل - دانييل زسوري يتوج بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:47 م
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عاجل - دانييل زسوري يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2019
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توج دانييل زسوري نجم فريق ديبريسين المجري بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2019، وذلك ضمن حفل جوائز الفيفا للأفضل في العالم، والذي أقيم مساء اليوم، الإثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية.

ونال زسوري الجائزة بفضل الهدف في الدوري المجري بالموسم الماضي، وتنافس دانييل زسوري مع تسعة أهداف أخرى من أجل الفوز بالجائزة، كان أبرزها هدف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي، وهدف ميسي لاعب برشلونة في شباك ريال بيتيس.


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