موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.. "ديمبلي" يعود لقائمة البرسا
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:47 م
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يستضيف فريق برشلونة غريمه فياريال، غدًا الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" معقل البرسا، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني 2020/2019.
موعد مباراة برشلونة ضد فياريال غدًا في الدوري الإسباني:-
وستُقام مباراة برشلونة ضد فياريال، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، و 10 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتسيطر حالة من الغضب على جماهير برشلونة بعد الهزيمة أمام غرناطة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".
وخسر برشلونة للمرة الثانية في النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإسبانى، بعدما تعثر أمام أتليتكو بيلباو في الجولة الافتتاحية، ليحصل برشلونة على 7 نقاط فقط من 5 مباريات، ليحقق الفريق الإسباني أسوأ انطلاقة في "الليجا" منذ موسم 1994 – 1995.
ويذكر أن، برشلونة فشل فى تحقيق الفوز في أول 3 مباريات خارج ملعبه بمسابقة الدوري الإسباني لأول مرة، تحت قيادة الراحل يوهان كرويف.
وأعلن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادى برشلونة، قائمة فريقه لمباراة فياريال، وشهدت قائمة البرسا عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي بعد تعافيه من الإصابة، فيما ضمت القائمة 18 لاعبًا وهما:
تير شتيجن - نيتو - سيميدو - بيكيه - توديبو - لينجليت - سيرجي روبيرتو - جونيور فيربو - بوسكيتس - آرثر ميلو - كارليس ألينا - فرينكي دى يونج - أرتورو فيدال - لويس سواريز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - وأنسو فاتي.
ومن المنتظر أن يعود الثلاثي الهجومي المُرعب للمشاركة أساسيًا مرة أخري، بعد عودة الإرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان من الإصابة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة أمام فياريال كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لانجليت – جونيور فريبو.
خط الوسط: سيرجو روبيرتو – فرينكي دي يونج – إيفان راكيتيتش.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال غدا في الليجا:-
وستُذاع مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني عبر القنوات التالية:-
- beIN Sports France 1 HD
- beIN Sports MENA 3 HD
- C More Fotboll HD
- (Canal+ Sport HD (poland
- Movistar LaLiga / HD
- Premier Sports 2 HD
- (Strive Sport (Denmark [$]
- (Strive Sport (Norway [$].
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