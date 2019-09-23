كلية التربية الرياضية وعلوم المنصورة يحتفلا باستقبال الطلاب الجدد على طريقتهم الخاصة



شهد الاحتفال كل من أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أمر الله البساطى القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور حمدى القليوبى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم، الدكتور أحمد أنور العدل رئيس لجنة التواصل الطلابى بالجامعة، الدكتور ولاء عبد الفتاح منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، إبراهيم فهمى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية فى كافة فعاليات الجامعة وخاصة التى يتم خلالها استقبال وفود مرموقة من خارج الجامعة وبحصولهم على مراكز متقدمة فى المسابقات على مستوى الجامعات.



وشدد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن خريج كلية التربية الرياضية مثال يحتذى به فى الانضباط الأخلاقى والتميز البدنى بفضل أساتذة الكلية.



وأكد الدكتور أمر الله البساطى القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية على سعى القائمين على الكلية لحل كافة المشكلات التى تواجه الطلاب وتنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية مع الالتزام بالأعراف الجامعية.



حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم جامعة المنصورة



وفى ذات السياق احتفلت اليوم الإثنين كلية العلوم جامعة المنصورة فى مدرج ١ بالكلية لاستقبال الطلاب الجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد ٢٠١٩ -٢٠٢٠.



حضر الاحتفال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عادل جنيدي عميد كلية العلوم، الدكتور أحمد المحمودي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة إبراهيم العيان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رزق مصطفى السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و رؤساء الأقسام بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بها وعمدائها السابقين،الدكتور أحمد أنور العدل رئيس لجنة التواصل الطلابي بالجامعة، الدكتور أسامة أبو النصر مدير مكتب التوجيه المهني بالجامعة.



أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على مكانة كلية العلوم المميزة التي تعد منبت كافة العلوم مطالبا الطلاب بالتكيف مع الدراسة والاجتهاد فيها وبالمشاركة فى الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.



أشار الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى تميز جامعة المنصورة وحلولها بين أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم وإلى الدور العظيم لكلية العلوم فى تخريج علماء يسهمون فى تطور الأمم والشعوب.



وشدد البيومي على أن الطالب الجامعى شريك فى عملية التعليم وليس متلقى سلبى بل يجب أن يتميز بالفضول العلمى الذى يؤهله لتطوير قدراته العلمية وأن يشارك فى كافة الفعاليات داخل الجامعة.



وأثنى الدكتور عادل جنيدي عميد كلية العلوم على دعم الجامعة للكلية حتى وصلت لمكانة مميزة وأشاد بالجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين بالكلية لتطويرها.

احتفلت كليتى التربية الرياضية وكلية العلوم فى جامعة المنصورة باستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسى الجديد كل على طريقته الخاصة من خلال احتفالات شهدها رئيس الجامعة الدكتور اشرف عبد الباسطأقامت اليوم الإثنين كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة حفل استقبال الطلاب الجدد بمناسبة العام الدراسى الجديد ٢٠١٩ -٢٠٢٠.