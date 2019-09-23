النيابة تأمر بحبس شبكة دعارة مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بالنزهة، بحبس سيدة و5 فتايات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض وهم يديرون شبكة للمارسة الرذيلة، مع راغبي المتعة الحرام، داخل نادي صحي بمدينة نصر.





وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض على شبكة الدعارة التى تقودها أمراة بنادي صحي بشارع عباس العقاد بمدينة نصر، وهم يستقطبون راغبي المتعة الحرام.





وبالتعامل مع البلاغ المقدم، وبالتحريات السرية أثبت صحة ما ورد في البلاغ المقدم وقيام المتهمة باستقطاب السيدات الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية تقتسمها معهن.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الى المكان المذكور وبمدامهتم تم القاء القبض على المتهمة وبصحبتها 5 ساقطات وأحد راغبي المتعة الحرام.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كانت قد ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، بوزارة الداخلية، القبض على شبكة للدعارة بحي السفارات في مدينة نصر.





والبداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام "أمل. م" ربة منزل بإدارة شقة بحي السفارات بدئرة قسم أول مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل ألف جنيه في الساعة الواحدة.





وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء وليد رشدي نائب المدير للقبض على المتهمين في حالة تلبس.





وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن اللواء وائل جبريل والعميد عماد عكاشة من مداهمة الشقة وضبط المتهمة وكل من "م.س" طبيب أثناء ممارسته الرذيلة مع "دعاء.أ" موظفة، وعثر داخل الشقة على 1300 جنيه، واقي ذكري، الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، 3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين أمام اللواء أسامة عايش نائب المدير اعترفوا بارتكاب الواقعة وممارسة الدعارة.



