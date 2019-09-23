بعد الفيل الأزرق 2.. الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية

احتفل الفنان كريم عبد العزيز بطل فيلم الفيل الأزرق بنجاح الجزء الثاني لفيلمه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، حيث تخطت إيراداته حاجز 100 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهي المرة الأولى التي يجمع فيها عملًا سينمائيًا هذا الرقم الضخم في تاريخ السينما المصرية.





عُرض الجزء الأول من الفيل الأزرق عام 2014 بمشاركة الفنان خالد الصاوي، وتستكمل أحداث الفيلم في جزئه الثاني بعدما تزوج الدكتور يحيي " كريم عبد العزيز" بحبيبته لبنى " نيللي كريم"، ويتم استدعائه للعمل بقسم الحالات الخطرة 8 غرب ولكن هذه المرة بقسم السيدات، ويقابل هناك فريدة " هند صبري"، فيستعين يحيي بحبوب الفيل الأزرق في محاولة لحل الألغاز التي تواجهه.





الفيلم من تأليف أحمد مراد عن روايته التي تحمل نفس الاسم، وإخراج مروان حامد، ويلعب النجم كريم عبد العزيز دور البطولة بشخصية الدكتور يحيى، يشاركه نخبة من النجوم في الجزء الثاني من الفيلم هم نيللي كريم، وهند صبري وشيرين رضا وإياد نصار، ومن إنتاج شركة سينرجي فيلمز.





وخلال السطور التالية يستعرض "الفجر" أعلى الأفلام من حيث الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.





الفيل الأزرق 2

تنافس فيلم الفيل الأزرق 2 في سباق عيد الأضحى المبارك لعام 2019، مع عدد من الأفلام منها الكنز الجزء الثاني، ولاد رزق 2، وخيال مآتة للفنان أحمد حلمي الذي يعود بعد انقطاع، والممر، بالإضافة إلى فيلم " أنت حبيبي وبس".





كازابلانكا

تخطى فيلم كازابلانكا حاجز 80 مليون جنيهًا مصريًا، بعد شهرين من عرضه في دور السينما المصرية خلال موسم عيد الفطر.





تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُكلفون بمهاجمة رجال المافيا والسطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن أحد الأصدقاء يقرر أخذ العمل لحسابه منفردًا، وتبدأ معركة تصفية الحسابات بينهم.





يضم الفيلم كوكبة من نجوم الفن هم أمير كرارة والفنان عمرو عبد الجليل وإياد نصار، غادة عادل، ومحمود البزاوي، إلى جانب النجم التركي " هاليت إرجنيتش"، ومن تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.





البدلة

كذلك حقق فيلم البدلة رقمًا قياسيًا للأفلام الكوميدية، فقد تجاوزت إيراداته 67 مليون جنيهًا، ويعد أول عمل سينمائي يجمع بين الفنان الكوميدي أكرم حسني والمطرب تامر حسني في أولى تجاربه في كتابة القصص السينمائية، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.





الممر

هو فيلم حربي مصري في إطار درامي، ويتناول الفيلم المرحلة الزمنية من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، كما يعرض قصة القادة المصريين الأبطال أثناء حرب الاستنزاف وبخاصة "نور" الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز.





ونجح الفيلم في جمع إيرادات 60 مليون جنيهًا منذ طرحه في السينما المصرية موسم عيد الفطر، كما يعد أعلى الأفلام إنتاجًا إذ رُصدت له ميزانية 100 مليون جنيه.





نادي الرجال السري

يصنف فيلم نادي الرجال السري ضمن الأفلام الكوميدية ومن إنتاج عام 2019، وعُرض في يناير من نفس العام، واستطاع أن يكسر حاجز 59 مليون جنيهًا إيرادات،ت وقد بلغ ميزانيته 35 مليون جنيهًا فقط.





كتب قصة الفيلم المؤلف أيمن وتار، وأخرجه خالد الحلفاوي، ومن بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وغادة عادل ونسرين طافش ودينا فؤاد.





حرب كرموز

نجح فيلم حرب كرموز الذي تدور أحداثه في حقبة الأربيعينات من القرن الماضي، في تحقيق إيرادات بلغت أكثر من 57 مليون جنيهًا مصريًا، ويشارك في تمثيله مجموعة من الفنانين هم أمير كرارة وغادة عبد الرازق ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، والفنان الكبير محمود حميدة وبيومي فؤاد، والممثل العالمي سكوت آدكنز.





الفيلم قصة وإنتاج محمد السبكي، والسيناريو والإخراج لبيتر ميمي، وعُرض لأول مرة في موسم عيد الفطر 2018.





الخلية

حقق فيلم الخلية أكثر من 56 مليون جنيهًا منذ طرحه في دور العرض عام 2017، ويصنف ضمن أفلام الأكشن من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز ومحمد ممدوح وأمينة خليل والتونسية عائشة بن أحمد.





تدورقصته حول ضابط عمليات خاصة يتصدى لأحد الإرهابيين وأثناء العملية يستشهد أحد الضباط المشاركين، ويصاب الأول نتيجة إنفجار قنبلة، ورغم إصابته يقسم هذا الضابط الشجاع على الثأر لصديقه.





هروب اضطراري

فيلم أكشن من إنتاج عام 2017، أحدث ضجة خلال طرحه بدور العرض المصرية، واستطاع أن يحقق 55.5 مليون جنيهًا إيرادات، يتكون فريق التمثيل من الفنان أحمد السقا بدور البطولة، ومعه أمير كرارة وغادة عادل فتحي عبد الوهاب ومصطفى خاطر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد.





لف ودوران

في أواخر صيف 2016 طل علينا أحمد حلمي بفيلمه لف ودوران، وهو أحد الأفلام الكوميدية تشاركه البطولة دنيا سمير غانم، وحين عُرض في موسم عيد الفطر من العام ذاته حقق إيرادات كسرت حاجز 43 مليون جنيه.





الجزيرة 2

واضح أن الفنان أحمد السقا دائمًا ما تحقق أفلام أعلى الإيرادات، فقد تخطت إيرادات فيلمه الجزيرة في جزئه الثاني حد 35 مليون جنيهًا، خلال فترة عرضه في صالات السينما في أكتوبر 2014، الفيلم من قصة وحوار الثلاثي دياب ( محمد، وخالد وشيرين دياب)، والإخراج لشريف عرفة، وتقاسم أدوار البطولة كلٌ من الفنان أحمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي، والراحل خالد صالح.



