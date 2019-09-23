محمود فايز لـ"الفجر الرياضي": كوبر رحل عن أوزبكستان بالتراضي.. وهذا سر رحيله

أكد محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق والذى رحل اليوم عن منتخب أوزباكستان أن إنهاء التعاقد جاء بالتراضي بين هيكتور كوبر المدير الفنى وبين الاتحاد فى أوزباكستان.

وقال محمود فايز لـ "الفجر الرياضي" :" إنهاء التعاقد جاء بالتراضي بين هيكتور كوبر وبين الاتحاد فى أوزباكستان وذلك هو ما تم الإعلان عنه من الاتحاد الأوزبكى، هيكتور كوبر اتفق على الرحيل ولم يتم فسخ التعاقد معنا ".

وعن أسباب الإستقالة، قال فايز :" تغير رئيس الاتحاد الأوزبكى الذى تعاقد معنا وأيضاً مدير المنتخب وإدارة جديدة كاملة وبالطبع الإدارة القديمة كان بيننا وبينهم إتفاق ومكافئات وكل شئ وجائت الإدارة الجديدة وأرادت تغيير كل ذلك ولم نوافق على ذلك وقمنا بتقديم الإستقالة بالتراضي بيننا وبين الاتحاد الأوزبكي وبالفعل هو ما حدث ".

وتابع :" إندهشت من كتابة البعض أن مستر كوبر تمت إقالته، ذلك لم يحدث ".

وعن الفترة القادمة، قال مدرب مصر السابق :" سأقوم بفترة راحة فى الأيام المقبلة بجانب إنى سأقوم بعمل دراسات جديدة ولا أعلم إذا كنت الخطوة القادمة سأكون مع مستر هيكتور كوبر أم لا ربنا يسهل ".

وجاء بيان الاتحاد الأوزبكى كالاتي :

“تم إلغاء الاتفاق بيننا وبين هيكتور كوبر حسب العقد المبرم بين الطرفين، نعرب عن امتناننا لهيكتور كوبر وجهازه خلال الفترة التي قضاها في تدريب منتخب أوزبكستان ونتمنى التوفيق لهم في المستقبل”.

ويعد المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر أحد أفضل من تولوا منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة بعد قيادة الفراعنة من 2015 وحتى 2018 قاد مصر وقتها للصعود لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون ووصل لنهائي البطولة ووصل أيضاً لبطولة كأس العالم والذى أقيم بروسيا عام 2018 ولكن بعد خروج المنتخب من الدور الأول رحل المدرب الأرجننيني ولم يتم تجديد التعاقد مع مصر.