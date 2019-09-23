تبدأ من اليوم وحتى نفاذ الكمية.. أخرعروض "BIM" بيم ماركت

سلسة الفروع "BIM"

تمتلك بيم ماركت 307 فرع موزعين على 11 محافظة من أجل الوصول لأكبر عدد من المستهلكين.

عروض بيم ماركت

تعتمد سلسة بيم مصر علي مبدأ تخفيض التكاليف التشغيلية إلى المستوى الأدنى و عكس هذا التوفير للزبائن في شكل تخفيض في الأسعار، بالإعتماد على 3 محاور، أولهم تسريع مراحل اتخاذ القرار عن طريق إنشاء شبكة ديناميكية لوجستية ومعلوماتية من خلال بنيتها التنظيمية اللامركزية ما بين المتاجر وما بين الوكلاء، ثانيًا الابتعاد عن كل النفقات التي تؤثر على ارتفاع السعر والحفاظ على تكاليف الإدارة وديكور الفروع والعمال والتوزيع والتسويق والإعلانات في المستوى الأدنى، الثالث المراقبة الفعالة للجودة بأعلى مستوى وتقديم المنتجات للمستهلك بأفضل سعر ممكن عن طريق تحديد عدد المنتجات برقم 600 تقريبا.