تبدأ من اليوم وحتى نفاذ الكمية.. أخرعروض "BIM" بيم ماركت
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:14 م
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الفجر الاقتصادي
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أخر عروض بيم ماركت:
قدمت فروع بيم ماركت عروض للأسعار عن كميات محدودة من المنتجات لفترة أسبوع يبدء من اليوم الإثنين، وشملت العروض تخفيض السعر زيت خليط قلية 2.1 لتر بسعر 34.95 جنيه، زيت هلا دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 26.95 جنيه، أرز أصفر طويل الحبة فيوريلا 1 كيلو بسعر 10.95 جنيه، مكرونة فينسيا 400 جرام (سباجتي، خواتم، فرن، هلالية) مكونات 100 % سيمولينا بسعر 5.5 جنيه، دقيق زمزم 1 كيلو بسعر 6.75 جنيه، صلصة طماطم داينتي 300 جرام تركيز من 18 إلي 20 % سعر 4.5 جنيه، سمنة الهانم 1.5 كيلو سعر 31.95 جنيه .
عروض بيم مصر على اللحوم المصنعة:
تونة مفتتة سهلة الفتح تي سى بوي 185 جرام بسعر 10.95 جنيه، سجق شرقي أطياب 900 جرام سعر 62.5 جنيه، برجر بقري ميتلاند 1 كيلو 25 قطعة سعر 44.95 جنيه.
عروض أخري في بين ماركت:
صابون سائل للأيدي ويلي 750 ملي سعر 16.95 جنيه، سائل تنظيف التواليت 5*1 مستر ماسل 500 ملي * 3 قطع سعر 44.95 جنيه، جل غسيل للملابس بقوة الأكسجين فيلفيتا 3 لتر سعر 42.95 جنيه.
سلسة الفروع "BIM"
تمتلك بيم ماركت 307 فرع موزعين على 11 محافظة من أجل الوصول لأكبر عدد من المستهلكين.
عروض بيم ماركت
تعتمد سلسة بيم مصر علي مبدأ تخفيض التكاليف التشغيلية إلى المستوى الأدنى و عكس هذا التوفير للزبائن في شكل تخفيض في الأسعار، بالإعتماد على 3 محاور، أولهم تسريع مراحل اتخاذ القرار عن طريق إنشاء شبكة ديناميكية لوجستية ومعلوماتية من خلال بنيتها التنظيمية اللامركزية ما بين المتاجر وما بين الوكلاء، ثانيًا الابتعاد عن كل النفقات التي تؤثر على ارتفاع السعر والحفاظ على تكاليف الإدارة وديكور الفروع والعمال والتوزيع والتسويق والإعلانات في المستوى الأدنى، الثالث المراقبة الفعالة للجودة بأعلى مستوى وتقديم المنتجات للمستهلك بأفضل سعر ممكن عن طريق تحديد عدد المنتجات برقم 600 تقريبا.
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