نجم مانشتر يونايتد يسخر من سولشاير

وبحسب ما أوضحته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قارئ شفاه محترف قد كشف بأن المدافع فيل جونز قد قال: "ستتم إقالتك في الصباح" وهو يتحدث عن مدربه أولي جونار سولشاير، ولذلك

التفت له إد وودوارد، نائب المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي العملاق وقال له: "توقف، نحن أمام الكاميرات".