نجم مانشتر يونايتد يسخر من سولشاير
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:11 م
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الكاميرات خلال مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، أن فيل جونز مدافع الشياطين الحمر قد ظهر وهو يقول إن مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير سيتم إقالته من تدريب الفريق في الصباح، وذلك بعد تأخره أمام الهامرز في النتيجة.
وبحسب ما أوضحته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قارئ شفاه محترف قد كشف بأن المدافع فيل جونز قد قال: "ستتم إقالتك في الصباح" وهو يتحدث عن مدربه أولي جونار سولشاير، ولذلك التفت له إد وودوارد، نائب المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي العملاق وقال له: "توقف، نحن أمام الكاميرات".
وأفادت الصحيفة أن تلك الحادثة ستتسبب في مزيد من التوتر والقلق في صفوف مانشستر يونايتد، وخاصة مع البداية السيئة للفريق خلال الموسم الجاري وبالتحديد بعد الخسارة من وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري على الملعب الأوليمبي في لندن.
ومن الجدير بالذكر أنه قد كان لبعض الجماهير الإنجليزية آراء حول اللقطة، إذ كتب أحد المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فيل جونز شعر بغضب وودوارد الشديد ضد سولشاير".
ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما فاز مباراتين وتعادل مرتين وخسر مرتين.
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