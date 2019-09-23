الأورمان تدعم زواج 1205 فتاة يتيمة في محافظة المنيا (صور)

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صرح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان عن استكمال الجمعية لمبادرة "أكفل.. استر.. وجوز" حيث تدعم الجمعية في شهر سبتمبر زواج 20 من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة المنيا.



وأكد شعبان أن حملة "أكفل..استر..وجوز" هدفها هو دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتى تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، وهو نشاط خيرى يأتى فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة.



وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة المنيا حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة ( أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة.



والجدير بالذكر أن الجمعية دعمت منذ بداية العمل فى محافظة المنيا زواج عدد (1205) فتاة يتيمة، وسعت ومنذ انطلاق عملها الخيرى في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحى حياتهم وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعى لدعم تزويج الفتيات اليتيمات وامداد اسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج.



وفى سياق متصل، تعاونت مستشفى المنيا الجامعى مع الارمان، وقامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي على أهالى قرية بني صامت مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ويأتى استكمالًا لأنشطة الجمعية فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين.



وأكد اللواء ممدوح شعبان أنه يتم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



واضاف اللواء ممدوح إلى أن الجمعية بمحافظة المنيا سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.