وكيل توماس كوك بمصر يؤكد التزام الحكومة البريطانية نحو السائحين التابعين للشركة

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة باتحاد الغرف السياحية ووكيل شركة توماس كوك فى مصر، إن سلطة الطيران المدني البريطانية CAA ) Authority Aviation Civil) وهي هيئة حكومية انجليزية ستتولى تنظيم مغادرة السائحين التابعين لشركة توماس كوك الانجليزية في مصر كل على حسب تاريخ المغادرة الخاص به.





وأضاف أن الشركة أرسلت خطابا للفنادق بأنها ستكون الضامن لكافة المستحقات وأنه لا يجب طلب أي مبالغ من السائحين.





وأشار حسام الشاعر إلى أن وزارة السياحة المصرية تقوم بالتواصل والتنسيق مع السفارة البريطانية في القاهرة لالطمئنان على كافة السائحين الانجليز التابعين لشركة توماس كوك في إنجلترا والموجودين بمصر لاستكمال رحلتهم وحتى عودتهم لبلادهم.





وأشار إلى أن الشركة التي تم إفلاسها هي الشركة الموجودة في إنجلترا فقط، وأن باقي أفرع الشركة التابعة لشركه توماس كوك المانيا -بلجيكا -هولندا -فرنسا -بولندا والدول الاسكندنافية تعمل بطريقه طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك انجلترا.





وأوضح حسام الشاعر أنه تم إلغاء الحجوزات التي تمت من خلال الشركة المفلسة في إنجلترا حتى شهر ابريل لعدد 25 سائح فقط.



