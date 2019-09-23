بدون مارسيلو .. أفضل خمسة ظهير أيسر هذا الموسم
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:09 م
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مصطفي صابر
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تم إدراج مارسيلو في القائمة المختصرة للجائزة الحادية عشر من "الأفضل" في FIFA ، مما جعله يشارك لمدة خمس سنوات متتالية وللمرة السادسة على الإطلاق.
لقد كان بعيدًا عن أفضل موسم له الماضي ، حيث سجل ثلاثة أهداف وساعد مرتين في 34 مباراة له ، ولكن كان هناك انخفاض واضح في مستوى أدائه. في 2017/18 سجل خمسة أهداف و 11 تمريرة حاسمة خلال 2018/19 رغم ذلك ، كان هناك على الأقل خمسة من الظهير الأيسر الذين تفوقوا عليه.
-آندي روبرتسون (ليفربول)
كان الاسكتلندي الدولي مفتاح الفوز في دوري أبطال أوروبا وساعدهم في المعركة في سباق لقب الدوري الممتاز حتى اليوم الأخير من الموسم. لم يسجل ، لكنه حقق 13 تمريرة لا تصدق ، منها 11 من هؤلاء الذين حضروا في الدوري.
-نيكولاس تاجليافكو (أياكس)
وهو جزء لا يتجزأ من فريق أياكس الحائز على لقب الدوري والذي أخذ الكثير في العاصفة في أوروبا. انتهى موسمه بستة أهداف وستة تمريرات ، وهو بالفعل في طريقه نحو الأفضل بأربعة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة هذا المصطلح.
-جوردي ألبا (برشلونة)
تلاشى أدائه مع تقدم الموسم وكان سيئاً ضد ليفربول في أنفيلد. لكنه حقق أداءً جيدًا ، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم 17 تمريرة مذهلة.
-أليخاندرو جريمالدو (بنفيكا)
إن عدم اللعب في أحد الدوريات الكبرى يأخذ شيئًا بعيدًا عنه ، لكنه حصل على سبعة أهداف وقدم 13 تمريرة لصالح بنفيكا. إنها صدمة لم يلعبها مع أسبانيا حتى الآن.
-لوكاس ديجني (إيفرتون)
أصيب الفرنسي بموسم إيفرتون المتوسط سجل أربع مرات ولديه أربع تمريرات ، لكنه خلق فرصًا أكبر (71) وتجاوز (280) أكثر من أي شخص آخر في البطولات الكبرى.
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