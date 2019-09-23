"الأجانب " يتجهون لجني الأرباح ويسجلون مبيعات بـ 307.8 مليون جنيه

إتجهت تعاملات الأجانب اليوم للبيع بقيمة 307.8 مليون جنيه، وذلك رغبة في تحقيق مكاسب والأستفادة من تراجعات الأسهم بالأمس وأيضأ تأثرت تعاملاتهم بلإفلاس شركة توماس كوك للسياحة اليوم ، فيما مالت صافى تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 297.1 مليون جنيه 10.7علي التوالي

إفلاس شركة توماس كوك السياحية

أعلنت مجموعة السياحة والسفر البريطانية «توماس كوك» عن إفلاسها، بعد إخفاقها في إيجاد تمويلات خاصة إضافية لتجنب الإفلاس.





وسيتوجب وقف أنشطة المجموعة على الفور، وإغلاق وكالاتها للسفريات وتجميد طائراتها، كما قد يخسر الموظفون فيها أعمالهم وعددهم 22 ألف موظف، 9 آلاف منهم في المملكة المتحدة.





وسيتم تعيين موظفين، غالباً من مكاتب مراجعة الحسابات، ليعملوا على إيجاد مشترين وإعادة هيكلة ديون المجموعة أو بيع أنشطتها.

وسيكون على الشركة إعادة 600 ألف سائح من حول العالم، بينهم 150 ألف بريطاني، ما سيشكل أكبر عملية إعادة لبريطانيين منذ الحرب العالمية الثانية.





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