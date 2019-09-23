ذا بيست The Best 2019.. ننشر موعد حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم والقنوات الناقلة
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:10 م
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يبحث محبي كرة القدم حول العالم عن حفل ذا بيست The Best، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم موسم 2019، ويقام حفل "ذا بيست The Best في مدينة ميلانو الإيطالية مساء اليوم، ويقدم حفل ذا بيست الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
موعد حفل ذا بيست والقنوات الناقلة
يبدأ حفل ذا بيست The Best في تمام الساعة 8:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة وسيذاع عبر قناة بي إن سبورتس.
ميسي وفان دايك ورونالدو.. وصلاح خارج القائمة
ويتنافس كل من ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة وفان ديك نجم ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في حفل ذا بيست The Best.
وعن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد "مو صلاح" من قائمة الترشيحات النهائية في حفل إعلان ذا بيست The Best لأفضل لاعب فى العالم والمقرر إقامته مساء اليوم بإيطاليا .
وكشفت الصفحة الرسمية للفيفا عبر إنستجرام عن القائمة النهائية لـلثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة ذا بيست The Best أفضل لاعب في العالم وهم ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني و فيرجيل فان ديك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ليتأكد غياب محمد صلاح.
ذا بيست.. لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم لموسم 2018
وكان نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، قد توج بجائزة افضل للاعب في العالم بموسم 2018 بينما توج محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الاول بجائزة أفضل هدف في حفل ذا بيست The Best.
ذا بيست.. أفضل مدرب في العالم لعام 2019
ينافس المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب وغريمه بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي و بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام على جائزة أفضل مدرب في العالم موسم 2019 بحفل ذا بيست The Best.
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