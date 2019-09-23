بعد تراجعها.. تعرف على أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 5 بنوك

بعد قرار البنك المركزرى المصري الاخير بخفض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض شهدت حسابات التوفير في البنوك تراجع ملحوظ في اسعار الفائدة المقررة عليها ، حيث وصلت نسبة الخفض في اسعار الفائدة وفقا لقرار البنك المركزى نحو 1.5% وننشر فيما يلي اسعار الفائدة على حسابات التوفير في عدد من البنوك المصرية وجاءت على النحو التالي:





وتختلف نسبة الفائدة من بنك عن أخر، حسب دورية صرف العائد لحسابات التوفير، سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويا، و تقوم جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة بتقديم خدمة حسابات التوفير ، حيث تتيح البنوك لعملائها فتح حساب توفير برسوم إدارية طفيفة وإجراءات بسيطة عن طريقة خدمة عملاء البنك، بالبطاقة الشخصية للعميل وشهادة أثبات دخل العميل، مرفق معهم طلب فتح الحساب.





أسعار الفائدة على حسابات التوفير





أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب بالجنيه المصري 1000 جنيه.