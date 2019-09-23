بعد تراجعها.. تعرف على أسعار الفائدة على حسابات التوفير في 5 بنوك
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:06 م
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بعد قرار البنك المركزرى المصري الاخير بخفض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض شهدت حسابات التوفير في البنوك تراجع ملحوظ في اسعار الفائدة المقررة عليها ، حيث وصلت نسبة الخفض في اسعار الفائدة وفقا لقرار البنك المركزى نحو 1.5% وننشر فيما يلي اسعار الفائدة على حسابات التوفير في عدد من البنوك المصرية وجاءت على النحو التالي:
وتختلف نسبة الفائدة من بنك عن أخر، حسب دورية صرف العائد لحسابات التوفير، سواء كان شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويا، وتقوم جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة بتقديم خدمة حسابات التوفير ، حيث تتيح البنوك لعملائها فتح حساب توفير برسوم إدارية طفيفة وإجراءات بسيطة عن طريقة خدمة عملاء البنك، بالبطاقة الشخصية للعميل وشهادة أثبات دخل العميل، مرفق معهم طلب فتح الحساب.
أسعار الفائدة على حسابات التوفير
أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري
- الحد الأدنى لفتح الحساب بالجنيه المصري 1000 جنيه.
- الحد الأدنى لاحتساب الفائدة بالجنيه المصري 3001 جنيه.
- الأوراق المطلوبة "نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب - تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر".
- سعر العائد على حساب التوفير الشهري يصل إلى 10.70%، والسنوي 11.25%، والربع سنوي 10.80%، والنصف سنوي 10.95%.
أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنك مصر
- الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 1500 جنيه.
- يمكن إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الحساب.
- يمكن فتح الحساب بأسماء القصر وبأسماء مشتركة.
- سعر الفائدة للشريحة من 1500 حتى 5000 جنيه تكون 7.5% للعائد الشهري، و7.75% للعائد الربع سنوي، و7.8% للعائد النصف سنوي، و8% للعائد السنوي.
- سعر الفائدة للشريحة من 5000 حتى 50 ألف جنيه تكون 8% للعائد الشهري، و8.25% للعائد الربع سنوي، و8.3% للعائد النصف سنوي، و8.5% للعائد السنوي.
- سعر الفائدة للشريحة من 50 ألف حتى 250 ألف جنيه تكون 8.5% للعائد الشهري، و8.75% للعائد الربع سنوي، و8.8% للعائد النصف سنوي، و9% للعائد السنوي.
أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنك العربي الإفريقي
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- يمكنك إصدار بطاقات الائتمان "فيزا ـ وماستركارد" بضمان الحساب.
- سعر الفائدة للشريحة من 5 آلاف حتى 100 ألف جنيه تكون 9% للعائد الشهري والربع سنوي، و10% للعائد السنوي.
- سعر الفائدة للشريحة من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه تكون 9.5% للعائد الشهري والربع سنوي، و10.5% للعائد السنوي.
أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنك التجاري الدولي
- الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب التوفير بالجنيه المصري 20 ألف جنيه.
- المستندات المطلوبة "صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب - إيصال مرافق حديث- وثيقة إثبات مصدر للدخل - وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب".
- سعر الفائدة للشريحة من 50 ألف حتى 100 ألف جنيه تكون 4% للعائد الشهري، و4% للعائد الربع سنوي.
- سعر الفائدة للشريحة من 100 ألف حتى 150 ألف جنيه تكون 1.25% للعائد اليومي، و4.25% للعائد الشهري، و4.25% للعائد الربع سنوي.
- سعر الفائدة للشريحة من 150 ألف حتى 200 ألف جنيه تكون 1.25% للعائد اليومي، و4.5% للعائد الشهري والربع سنوي.
أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنك كريدي أجريكول
- الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه أو ما يعادله.
- المستندات المطلوبة "استمارة فتح حساب - صورة من الرقم القومي - إيصال مرافق".
- سعر الفائدة لحساب التوفير 4.25% للعائد الربع سنوي، و4.5%للعائد السنوي.
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