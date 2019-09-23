جني الأرباح يفقد البورصة 8.2 مليار جنيه وسط تراجع جماعي لمؤشراتها

إختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأثنين ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ،بضغوط مبيعات الأجانب ، والتي أستمرت طوال الجلسة رغبة في تحقيق الأرباح التي تم شرائها بالأمس ، وتأثرو أيضاً بإفلاس مجموعة توماس كوك السياحية ، ورغم تراجع المؤشرات الا أن قيم التداولات قد إرتفعت الي 1.2 مليار جنيه ، وعلي الجانب الأخر فقد رأس المال السوقي نحو 8.2 مليار جنيه ليغلق عند 694.1 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية





هبط مؤشر "إيجى إكس 30" هبوطاً عنيفاً جداً بنسبة تراجع 1.47% ليصل إلى مستوى 13753.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 499.9 نقطة، وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى .1344.6 نقطة.



