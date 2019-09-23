تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة بالمقطم
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:49 م
Advertisements
داليا عادل
Advertisements
Advertisements
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة ضابط شرطة لسرقته المواطنين فى منطقة المقطم.
كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم وتلاحظ لهم وجود شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة، وبحوزته طبنجة صوت.
وبالاقتراب منه استقل سيارة ملاكي "فاميه" ولاذ بالفرار وطاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته، وتبين أنه عاطل وانتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم ضبطه وإلقاء القبض عليه، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
ونصت المادة 156 من قانون العقوبات، فى انتحال صفة ضابط الشرطة بأن المتهم يعاقب بالحبس لتداخله في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية، أما فى حالة ارتداءه زي الشرطة الرسمى بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى حالة من ينتحل رتبة أو لقب تخص وظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق نصت المادتين 157 و158، على معاقبة الشخص بالسجن سنتين وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر وفى حالة اذا كان الغرض من انتحال الصفة الرسمية للضابط الشرطة لغرض إرهابى أو إعلان حالة الطوارئ أو اشتراك فى تظاهرة تكون العقوبة بالسجن المشدد 7 سنوات.
Advertisements
- حبس مأمور ضرائب لانتحاله صفة ضابط في الهرم
- ضبط هارب من السجن يتزعم تشكيلًا عصابيًّا للنصب على المواطنين
- النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم في واقعة انتحال صفة ضابط شرطة بالساحل
- "كان نفسي أبقي ضابط".. التفاصيل الكاملة لضبط شاب ينتحل صفة ضابط بمرور الجيزة
- ضبط عاطل لسرقته المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بمصر القديمة
- "انتحلوا صفة ضباط".. حبس 4 لسرقتهم مهندسا في الأميرية 4 أيام
- بـ"طبنجة صوت".. عاطلان ينتحلان صفة ضباط ويسرقان المواطنين بالإكراه بالبساتين