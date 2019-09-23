تجديد حبس عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة ضابط شرطة لسرقته المواطنين فى منطقة المقطم.





كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم وتلاحظ لهم وجود شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة، وبحوزته طبنجة صوت.





وبالاقتراب منه استقل سيارة ملاكي "فاميه" ولاذ بالفرار وطاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته، وتبين أنه عاطل وانتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم ضبطه وإلقاء القبض عليه، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.





ونصت المادة 156 من قانون العقوبات، فى انتحال صفة ضابط الشرطة بأن المتهم يعاقب بالحبس لتداخله في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية، أما فى حالة ارتداءه زي الشرطة الرسمى بالحبس مدة لا تزيد على سنة.



