زفة وإهانة.. طفل يتبول لا إراديا على نفسه بعد أن منعته مُعملته من الذهاب للحمام بمدرسة بالدقهلية

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سيطرت حالة من الغضب على أسرة طالب في مدرسة فيشا بنا 2 التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أجا محافظة الدقهلية، حيث اعترضت مدرسة خروج الطفل أحمد محمد كمال، الطالب بالصف الثاني الابتدائي لقضاء حاجته في حمام المدرسة الأمر الذي أدى إلى أن الطالب تبول على نفسه بول وبراز وحرج من المدرسة بزفة على يد زملائه وجميع طلاب المدرسة حتى منزله، مما تسبب في حرج كبير له، وقرر عدم الذهاب للمدرسة.



وقال حكيم رضا، خال الطفل،إن الطفل مقيد بمدرسة فيشا بنا الابتدائية بالصف الثاني الابتدائي، وتعرض لحالة نفسية بعد أن زفه زملائه، مشيرا إلى أن الواقعة تمت داخل فصل ثانية أول بالمدرسة وخلال الحصة الأخيرة والتي كانت من المقرر على الفصل ألعاب وتولتها مدرسة الرسم بالمدرسة "سهام" وبعد علمنا أن المُدرسة خرجت ولم نتمكن من العودة لإثبات الحالة في المدرسة.



يشار إلى أن مدارس محافظة الدقهلية استقبلت طلابها وسط هدوء تام وتعزيزات أمنية مكثفة وحالة طوارئ استباقية في كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



ومن جانبه قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المدارس بمدينة المنصورة، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها في أول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعادل رمزي مدير إدارة شرق.



واستهل محافظ الدقهلية جولته بزيارة مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية وشهد طابور الصباح مستمعا إلى السلام الوطني مهنئا الطلاب ببدء العام الدراسي.



وخلال الجولات أكد محافظ الدقهلية إن القيادة السياسية تدعم الشباب وتفتح لهم المجال للمشاركة في القيادة وأصبح منهم نواب محافظين ومساعدين للوزراء إيمانا منها بقيمة ودور الشباب في بناء المستقبل وعلينا جميعا أن نقف معا فالوطن يحتاجنا جميعا.



وأضاف شاروبيم أن مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات ولكن بوعينا واخلاصنا للوطن نقف جميعا لهؤلاء المتآمرين الكاذبين وألقى قصيدة للشاعر صلاح جاهين ومنها "هتلاقي فين بلد فيها الكنايس والمآذن حاضنه بعضها".



كما شملت الجولة زيارة مدرسة فخر الدقهلية الابتدائية وتفقد عددا من الفصول الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل بالمدرسة.



واطمأن محافظ الدقهلية على سير العملية التعليمية في اول يوم دراسي، مؤكدًا على اهميه الالتزام بعمليات النظافة أولا بأول داخل وحول المدارس وكذلك دورات المياه

واختتم شاروبيم جولته المدرسية بزيارة مدرسة الملك الصالح الإعدادية بنين حيث تفقد بعض الفصول والمعمل ودورات المياه.