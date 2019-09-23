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"بوفون" يحقق رقم قياسي مع اليوفينتوس ويهدد "مالديني"

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:13 م
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بوفون يحقق رقم قياسي مع اليوفينتوس ويهدد مالديني
بوفون ومالديني
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الفجر الرياضي
 
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عاد جيانلويجي بوفون إلى تشكيلة يوفنتوس الأولى بعد 490 يومًا من مباراته الأخيرة مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي وتطابق مع سجل باولو مالديني في معظم المظاهر التي سجلها لاعب إيطالي.

لم يبرز اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا للسيدة العجوز منذ 19 مايو 2018 ، عندما احتل مكانه بين أهداف المرمى في الفوز 2-1 على هيلاس فيرونا.

يجب أن يلعب المخضرم بوفون سبع مباريات أخرى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، سيصل إلى 648 في الدوري ويتفوق على مالديني كأفضل لاعب الظهور في تاريخ المسابقة.

غادر حارس المرمى المخضرم يوفنتوس في عام 2018 لينضم إلى باريس سان جيرمان ، ثم عاد بعد عام بعد موسم مخيب في فرنسا.
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