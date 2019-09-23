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روسيا تطالب الولايات المتحدة بتوضيح بشأن الإستخبارتي المفقود

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:16 م
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روسيا تطالب الولايات المتحدة بتوضيح بشأن الإستخبارتي المفقود
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ترجمة - منة الشريف
 
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ذكرت وكالة أنباء ريا الروسية اليوم الاثنين، أن روسيا أعلنت رسميًا أن مسؤولًا سابقًا في الكرملين زعم أنه مفقود، ووكالة المخابرات المركزية الامريكية تبحثان عنه.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أكدها مصدران لـ "رويترز": أن مخبرًا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) في الحكومة الروسية قد تم استخراجه ونقل إلى الولايات المتحدة في عام 2017.

وقد يكون المسؤول رجلًا يدعى أوليغ سمولينكوف، الذي اختفى مع زوجته أنتونينا، وثلاثة أطفال أثناء إجازتهم في الجبل الأسود في يونيو 2017، حسبما ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية.

وقالت ريا أن قاعدة بيانات وزارة الداخلية أظهرت أن سمولينكوف قد اختفى الآن وأن الوزارة تبحث عنه.

ووصفت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية المخبر بأنه مصدر رفيع المستوى لوكالة الاستخبارات المركزية.

وأكد الكرملين أن سمولينكوف كان يعمل في الإدارة الرئاسية الروسية، ولكنه قال إنه طُرد من الخدمة في 20162017 ولم يكن كبيرًا.

وطلبت روسيا من الولايات المتحدة عبر الانتربول في وقت سابق من هذا الشهر توضيح مكان سمولينكوف بعد أن كشفت تقارير إخبارية روسية عن منزل مدرج اسمه على أنه ملك لرجل يحمل اسمه في ستافورد، فرجينيا، بالقرب من واشنطن العاصمة.

والمنطقة التي يقع فيها المنزل يسكنها العديد من الأفراد السابقين بالجيش الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا لوكالة ريا.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية في 13 سبتمبر أن روسيا أطلقت المسئولين الذين سمحوا لسمولينكوف بالفرار من البلاد عبر الجبل الأسود، وهو ما فعله في خرق للحظر المفروض على موظفي الإدارة الرئاسية الذين يسافرون إلى بلاد البلقان.

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