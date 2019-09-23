جولة مفاجئة لمساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" لتفقد المشروعات بمدينة العاشر من رمضان





قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس جلال أحمد، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، بجولة مفاجئة بمدينه العاشر من رمضان، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ونواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري الإدارات بجهاز المدينة.





وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، خلال جولته بالمدينة، مشروع رفع كفاءة واجهات العمارات المحيطة بمستشفى مركز تأهيل وتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما تفقد مراحل تطوير المحاور والميادين بالمدينة، ومنها أعمال تطوير المحور الرئيسي، وميداني "الكفراوي والرواد"، وكذا مشروعات تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة بمواقع(الأندلس - ١١٠عمارة - الحي ٣١ - منطقة الورش) بمنطقة المطورين الجنوبية.





وشدد المهندس علاء عبدالعزيز، على ضرورة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة وبجودة وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتواصل المباشر، لإزالة أية عقبات تواجه إنجاز المشروعات بالمدن الجديدة.











