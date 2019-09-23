مأمور شرطة دمياط يشارك في طابور الصباح.. ويلقي كلمة عن التضحيات.. (صور)



قال "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدراسة انطلقت، في ٥٦ مدرسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني التي تعمل بنظام الفترتين من اجمالي ٦٥٠ مدرسة على مستوى الادارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط.



وتابع "سويلم" استعدادات الأمن والسلامة، واستلام التلاميذ للكتب المدرسية، وبداية العمل من اليوم الأول حسب الخطة الزمنية التي أقرتها الوزارة، مؤكدا على تسليم الكتب لجميع الطلاب دون الارتباط بالمصروفات، موجها إدارات المدارس بعزف الأناشيد الوطنية بشكل دوري لبث روح الانتماء والمواطنة في نفوس الطلاب.



وكثفت قوات الأمن جهودها في محيط المدارس على مستوى المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عن طريق نشر دوريات أمنية لتأمين العملية التعليمية.



يذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد قامت بجولة لعدد من المدارس بنطاق مدينة دمياط ومركز كفر سعد والتى رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.



حيث استهلت الدكتورة منال عوض تلك الجولة بزيارة مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، إذ تفقدت عدد من الفصول الدراسية للإطمئنان على سير العملية التعليمية وفقا للمنظومة الجديدة التى اقرتها وزارة التربية والتعليم، كما تواصلت مع المعلمين والطالبات وأكدت على الإلتزام بإستخدام أجهزة التابلت خلال الحصص الدراسية وكذلك وضع بيان بالقوائم والجداول للعام الدراسي الحالى.



هذا وقد حرصت محافظ دمياط على زيارة مدرسة الجلاء الابتدائية بنات للإطمئنان على الطالبات والتأكد من انتظام سير اليوم الدراسى بعد صدور قرار بنقل المدرسة الى المقر الجديد، وفى هذا السياق وجهت المحافظ بتوفير مصادر جيدة للتهوية والانارة وكذلك الالتزام بالزى المدرسى.



و قامت المحافظ أيضًا بزيارة مدرسة اللغات الرسمية، حيث تفقدت مبنى المرحلة الابتدائية واطمئنت على الطلبة والطالبات كما أكدت سلامة المبنى وذلك وفقا للتقرير الذى أعدته هيئة الأبنية التعليمية بعد الانتهاء من اعمال معاينته، ووجهت سيادتها بإتمام أعمال الصيانة والانارة والالتزام بالكثافة الطلابية المقررة بالفصول الدراسية

شارك العقيد ياسر مكرم، مأمور قسم شرطة أول دمياط، في طابور الصباح بمدرسة دمياط الإعدادية بنين اليوم الأثنين، حيث ألقى كلمة عن تضحيات رجال الشرطة والحفاظ على أمن مصر وتكريم الطالب رامي عسكرية ابن أحد الشهداء بهدف تنمية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.كما حضر محمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بدمياط وعبده شحاته مدير إدارة العلاقات العامة بإدارة دمياط التعليمية وهالة الشربيني موجه اللغة العربية.