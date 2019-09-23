الهيئة العامة للترفيه توضح سبب اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب الناريه

Advertisements

قالت الهيئة العامة للترفيه، إنه وبالاشارة لمقطع الفيديو المتداول بتاريخ 23 محرم 1441هــ الموافق 22 سبتمبر 2019 حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الالعاب الناريه بالقرب من إستاذ الملك فهد الدولي بالرياض.



وأكدت أنه وبناءًا على التحقيقات التي تم إجراؤها فور قوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية تبين أن هناك خلل فني وقع في مرحلة الاطلاق.



ونتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى.



كما دعت الهيئة الجميع الى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظًا على سلامتهم.





وتحتفل المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءًا من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.



وفي يوم 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها، وبعد استرداد الرياض واصل الملك عبد العزيز كفاح مسلح لمدة زادة عن 30 عام من أجل توحيد مملكته.



كما تمكن من توحيد العديد من المناطق من أهمها، جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ 1902م، من ثم القصيم سنة 1322هـ1904م، ثم الأحساء سنة 1331هـ 1913م، وصولًا إلى عسير سنة 1338هـ 1919م، وحائل سنة 1340هـ 1921م، إلى أن تمكّن عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز بين عامي 1343 هـ و1344 هـ الموافقة لسنة 1925م، وفي عام 1349 هـ 1930م أكتمل توحيد منطقة جازان.



وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتبارًا من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه،الموافق 23 سبتمبر 1932م.

