المشدد 5 سنوات لجزار وكهربائي سرقا مزرعة تحت تهديد السلاح في القليوبية 

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قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، بمعاقبة جزار وكهربائي بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامها بسرقة صاحب مزرعة وخفيرها تحت تهديد السلاح، والاستيلاء على رؤوس الماشية بها ومتعلقاتهما.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال، وخالد على إبراهيم، بحضور أحمد عفت فودة وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من مركز الخانكة بقيام "طه.م.ز.م " 20 سنة جزار، "ووائل.س.م" 30 سنة كهربائي بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وآخرون مجهولون بسرقة رؤوس ماشية مملوكين لـ"محمد.ع" صاحب مزرعة وهاتف محمول وبعض الأموال ملك "فريد.أ.ح" خفير، من المزرعة التي يمتلكها الأول ويعمل بها المجني عليه الثاني بطريق الإكراه حيث تسلل المتهمان خلسة وتوجها بطريق الإكراه واشهروا سلاح أبيض وقيامهما بالتنكيل به وسرقة متعلقاتهما وبعض رؤوس الماضية.





جرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أحالتها لمحكمة بنها وأصدرت قرارها السابق.



وعاقبت محكمة بنها،قبل عدة أيام شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات لتسببهم في وفاة 3 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل القديمة بشبين القناطر بالقليوبية.





صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وخالد علي إبراهيم، بحضور أحمد عفت فودة، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.





ترجع أوراق القضية، عندما تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بلاغا من الأهالي بانهيار منزل في قرية "عرب جهينه"، ووجود متوفين أسفل الأنقاض.



وتم إخطار مدير الأمن، فانتقلت أجهزة الأمن والإطفاء، وتبين أن مجموعة من الأشخاص كانوا ينقبون أسفل المنزل المنهار للبحث عن الآثار، وانهار عليهم، وتم انتشال 3 جثث وهم "ج.ع.م"، و"م.ع"، و"ع.ص".



وتوصلت التحريات، أن كلا من "س.ع.س"، صاحب المنزل، و"ه.م.ع"، استعانا على المجني عليهم للحفر أسفل منزل الأول للبحث عن الآثار، وفي أثناء الحفر سقط المنزل عليهم، ولقوا مصرعهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهم، وتقديمهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.



وأجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة جنايات،قبل اسبوعين أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمان بقتل محامٍ وإصابة آخر أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية.وكان مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.





بالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعي "محمد. ز"35 عاما محام تعرض زميله همام. أ 37 عاما محام لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت فى واقعة السرقة.



وقاما المحاميان بالإمساك بالسيارة ووجدوا بها بعض المسروقات التى سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالصدر توفي علي أثرها والثانى بالكتف وتم نقله لمستشفى ناصر العام وخرج فور تلقى العلاج.



وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة حسن م م 36 عاما صاحب مكتبة وشقيقه إبراهيم م م وشهرته " فليس " 38 عاما عاطل وتم ضبطهما بشقة أحد أقاربهم بمدينة السلام بعد التنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.





بالعرض على النيابة أصدرت قرارا بالحبس على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات القرار مرتين وبعد استكمال كافة الإجراءات قرر النيابة إحالتهما للمحاكمة وحددت الجلسة فى 10 سبتمبر المقبل ثم قررت تأجيلها مرة أخرى للأسباب سالفة الذكر.



