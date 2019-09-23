جونسون: بريطانيا تعتقد أن إيران كانت وراء الهجمات النفطية السعودية

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين أن بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن هجوم على منشآت النفط السعودية وستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك.



وألقت الولايات المتحدة والسعودية بالفعل باللوم على إيران في هجمات 14 سبتمبر التي خفضت في البداية إنتاج النفط السعودي. أعلنت حركة الحوثي اليمنية المنحازة لإيران مسؤوليتها.



وقال جونسون للصحفيين على متن الطائرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك:"تعزو المملكة المتحدة المسؤولية بدرجة عالية جدًا من الاحتمال لإيران على هجمات أرامكو.



واضاف: "نعتقد أنه من المحتمل جدًا أن تكون إيران مسؤولة بالفعل، وسنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لبناء استجابة تحاول إزالة التوترات في منطقة الخليج".



وقال مسؤول حكومي بريطاني أن إعلان الحوثي بالمسؤولية كان "غير معقول"، حيث أن نطاق الهجوم وتطوره ومداه لا يتفق مع قدراته.



ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري، قال جونسون إنها تراقب عن كثب اقتراحًا من الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد للمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية.



وأوضح: "أنه إذا طلب منا، سواء من قبل السعوديين أو من قبل الأميركيين القيام بدور، فسوف نفكر في الطريقة التي يمكن أن نستخدمها".



ونوه على إنه سيناقش التصرفات الإيرانية في المنطقة مع الرئيس حسن روحاني في اجتماع الأمم المتحدة، فضلًا عن الضغط من أجل إطلاق سراح العديد من الإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين قال إنهم محتجزون "بصورة غير قانونية وغير عادلة".

