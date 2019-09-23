محمد رمضان يتحدث لأول مرة عن القصور الرئاسية.. ويؤكد: محمد علي خاين وخسيس (فيديو)





وطالب محمد رمضان، من جمهوره عدم الانسياق وراء الدعوات التي يطالب بها الخونة وأعداء الوطن، بالنزول في مظاهرات من شأنها تحطيم الدولة، وأكد "رمضان" أن صوت المواطنين من المؤكد أنه يصل للرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأوضح "محمد رمضان: أن الذين يدعون للتظاهرات غير موجودين بمصر، ولديهم أسباب أخرى لا تمت بصلة لمصلحة المصريين، وحذر من الانسياق وراءهم، والوقوف صف واحد خلف الجيش المصري، للخروج من هذه الأزمة بسلام.





وأكد محمد رمضان، أن قناتي الجزيرة والشرق، لا يهمهما عرض الأشياء الإيجابية في مصر والمشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، ولكن هناك توجهات لهم لمصالح لا يعلمها إلا من يعمل بها لا تمت لمصالح المصريين بشئ.





وكشف محمد رمضان، أن القصور التي يتم بناؤها من الطبيعى أن دولى كبرى مثل مصر، تبني وتشيد القصور، حتى تستقبل بها الزعماء والملوك من مختلف أنحاء العالم.













ومؤخرا وفي سياق متصل وجه الفنان محمد رمضان، التحية والتقدير للشعب المصري، وللجيش، والشرطة، قائلًا: "الجيش المصري والشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري".



وعلق "رمضان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، على الفيديو الخاص به، الذي فبركته قناة الجزيرة وعرضته على أنه مظاهرات، قائلًا: "شوفت منكر بعيني وشوفت تزوير"، لافتًا إلى أنه فيديو قديم جدًا خاص بجمهوره، وليس له أي علاقة بالأحداث الحالية.



ولفت الفنان، إلى أن قناة الجزيرة حذفت لوجو الموقع، الذي نشر الفيديو، وقامت بفبركته، مؤكدًا أن هناك كره شديد جدًا من جانب قناة الجزيرة لمصر، متابعًا: "ناس عندها غشاوة على عنيها وعلى عقولها ومش قادرة تستوعب ولا تصدق الباطل".









رد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهت له من من قبل متابعيه بأنه ينافق الدولة، ولا يشعر بالفقراء، من خلال فيديو عب حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أنه إنسان بسيط وعاش 22 سنة من عمره وسط الناس البسيطة.