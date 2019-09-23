الشرطة الإسبانية تعتقل تسعة انفصاليين بزعم التخطيط للعنف

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اعتقلت الشرطة الاسبانية تسعة نشطاء اليوم الاثنين على صلة بحركة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال والذين ربما كانوا يستعدون لأعمال عنف وصادروا مواد يمكن أن تستخدم لصنع متفجرات.



ولطالما كانت الحركة الداعية إلى انفصال كاتالونيا عن إسبانيا تحديًا كبيرًا للبلاد، حيث تسببت في أكبر أزمة سياسية منذ عقود بإعلان استقلال قصير الأجل في عام 2017.



ومع ذلك، فقد كانت إلى حد كبير حركة سلمية تميزت بالاحتجاجات الجماهيرية، على عكس الحملة الانفصالية في الباسك التي اتسمت بها عقود من التمرد العنيف إلى أن أنهى مقاتلو منظمة (الباسك الوطن والحرية) ETA قتالهم في عام 2018.



وقالت الشرطة، إن التحقيق والغارات استهدفت جماعات محلية تعمل تحت اسم لجان الدفاع عن الجمهورية، التي نظمت احتجاجات دورية في جميع أنحاء كاتالونيا منذ اعتقال الزعماء الانفصاليين بعد إعلان استقلال عام 2017.



وأضافت الشرطة في تقرير لها: "حتى الآن، تم إجراء تسعة اعتقالات ونُفذت 10 غارات في مقاطعة برشلونة، بهدف تحديد موقع الأدلة على درجة الاستعداد للأعمال العنيفة وضبطها عند الاقتضاء." البيان، مضيفا أنه يمكن إجراء المزيد من الاعتقالات.



وأشارت صحيفة لا فانجارديا، إلى أن الغارات بدأت في الساعة 5 صباحا في مدن مختلفة في كاتالونيا بما في ذلك ساباديل وباريتس ديل فاليس.



وتابعت الشرطة أنه تم ضبط وثائق وأجهزة كمبيوتر.



وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، وجدنا مواد ومواد وفيرة تعتبر سلائف لصناعة المتفجرات، وهي عرضة (في انتظار تأكيد من المتخصصين) لاستخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة."



وصل استقلال كاتالونيا إلى نقطة تحول مع صدور حكم متوقع في النصف الأول من شهر أكتوبر في محاكمة 12 من القادة الانفصاليين لدورهم في استفتاء وإعلان الاستقلال لعام 2017.



وأظهر استطلاع للرأي نُشر في يوليو من قبل معهد كتالوني عام دعمًا لكاتالونيا المستقلة عند أدنى مستوى لها في عامين، مع 48.3٪ من الناس و44٪ مؤيدين.

