في عهد السيسي| 5 قرى جديدة في الفرافرة.. (صور)



وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، الدكتور وائل عبد العزيز، أن المبادرة تنفذ في 5 قرى بمركز الفرافرة هي ( النهضة - عائشة عبد الرحمن - على بن أبى طالب - عمر بن الخطاب - الشيخ مرزوق)، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية البر والتقوى بدمياط لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، وتنفيذا لبرنامج حياة كريمة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.



أضاف، وكيل الوزارة، أن المرحلة الثانية تتضمن رفع كفاءة 75 منزلا بعد تنفيذ المرحلة الأولي، والتي تضمنت تركيب سقف خشبي وخرسانة علوية فوق السقف هي ١٤٠ منزلا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تركيب أبواب ونوافذ وعمل محارة لعدد ٥٥ منزل منها.



وأوضح،وكيل وزارة التضامن، إجراء مسح شامل لـ ٥١٨ منزلًا بقرية الشيخ مرزوق، وجري اختيار ٢٦٢ منزلًا ليكونوا ضمن المستهدف رفع كفاءته، كما جري الانتهاء من إجراء مسح شامل لقرية عمر بن الخطاب بواقع ٦٠٠ منزل، واختيار ٣٨٠ منزلًا، كما يجري حاليًا بحث ٨٠٠ منزلا لعدد بالقرى الخمسة.



يذكر أن، محافظة الوادي الجديد، بدأت في 20 أغسطس الماضي، تنفيذ مبادرة " حياة كريمة"، التي تهدف الي توفير حياة كريمة للمواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وكذلك القرى والنجوع بالمناطق النائية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.



كما أطلقت وزارة القوى العاملة، 4 وحدات متنقلة للتدريب المهنى على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة، بالقرى والنجوع فى 27 محافظة.



وتبدأ الوحدات فى محافظات "الوادى الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية"، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، كما تتضمن الوحدات وسائل تدريبية، وشرح خطة تطوير وتشغيل الوحدات التدريبية المتنقلة، والقري والنجوع التى ستجوبها، كمرحلة أولى، وذلك بالتنسيق التام مع المحافظات لمعرفة القرى الأكثر احتياجًا بها، وتوفير الدعم اللازم لهذه الوحدات، وتذليل كل العقبات التى قد تواجهها بالتشارك والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.



وتعد هذه الوحدات الأربع ضمن ضمن 13 وحدة يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدى عمال لوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بمركز الفرافرة.