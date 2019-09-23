جونسون: بريطانيا محقة في عدم إنقاذ توماس كوك

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة كانت محقة في عدم إنقاذ شركة الرحلات السياحية توماس كوك، بحجة أن شركات السفر يجب أن تبذل المزيد من الجهد لضمان عدم انهيارها.



توقفت شركة السياحة التي تم تاسيسها منذ 178 عامًا عن نشاطها اليوم الاثنين بعد أن فشلت في توفير 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) كتمويل إنقاذ.



وقال جونسون إن الحكومة ستساعد في إعادة 150 ألف مسافر بريطاني تقطعت بهم السبل، لكنه اوضح إن إنقاذ الشركة كان سيشكل "خطرًا أخلاقيًا" لأن الشركات الأخرى قد تتوقع فيما بعد نفس المعاملة.



و صرح جونسون: "نحن بحاجة إلى النظر في الطرق التي يمكن من خلالها حماية منظمي الرحلات السياحية أنفسهم بطريقة أو بأخرى من مثل هذه الإفلاس في المستقبل."



وأضاف: "أحدهم مدفوع للتفكير فيما إذا كان مدراء هذه الشركات لديهم الحوافز المناسبة لحل مثل هذه الأمور".



وقد أوقفت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة نشاطها وألغيت مئات الآلاف من الحجوزات بعد أن فشلت الشركة في توفير تمويل الإنقاذ.



أعلنت هيئة الطيران المدني عن انهيار الشركة صباح الاثنين، وكان هناك حجوزات لأكثر من 600000 من المصطافين من خلال الشركة.



و اوضحت هيئة الطيران المدني أن هناك 150 ألف عميل بريطاني الآن بالخارج يجب إعادتهم إلى وطنهم.



سيتم ايقاف شركات الطيران الأربع التابعة للمجموعة وسيبقي موظفوها البالغ عددهم 21000 موظف في 16 دولة، بما في ذلك 9000 موظف في المملكة المتحدة، عاطلين عن العمل.



وكانت الشركة المثقلة بالديون قد أعلنت يوم الجمعة أنها تسعى للحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) لتجنب الافلاس، وتجري محادثات مع المساهمين والدائنين لتفادي الفشل.

