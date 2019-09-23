أرملة عبد الله محمود تعرض منزلها للبيع لسداد 800 ألف جنيه لطليقة ابنها





عرضت أرملة الفنان الراحل عبد الله محمود، منزلها للبيع لسداد 800 ألف جنيه لطليقة ابنها الفنانة سارة نخلة.





وأشارت في تصريحات صحفية: انها قررت بيع المنزل من أجل انقاذ ابنها الفنان أحمد عبد الله محمود، من شبح السجن.





كانت الممثلة سارة نخلة قد حررت محضر ضد فيه زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود بالتعدى عليها بالضرب وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح التى عاقبته بالحبس 3 أشهر.





وتفاقمت المشاكل الأسرية بين أحمد وسارة، بعد ذلك ولا تزال هناك العديد من القضايا تنظرها المحاكم حتى الآن.





نبذة عن الراحل





بدأ الراحل عبد الله محمود مشواره الفني طفلا مع صديقي عمره محسن محي الدين وأحمد سلامة من خلال التلفزيون، ثم بدأ بدايته الموفقة في مسلسل (البوسطجي) عام 1974، ومن ثم كانت بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية في فيلمه الأول إسكندرية... ليه؟ مع المخرج العالمي يوسف شاهين عام 1978 والذي رشح في هذا الفيلم عن طريق صديق عمره محسن محي الدين الذي قدمه ليوسف شاهين، ومن ثم توالت اعماله السينمائية أبرزها (شمس الزناتي - وحنفي الابهة) امام النجم عادل إمام وفيلم (الاحتياط واجب - الامبراطور) امام النجم الراحل أحمد زكي.

الطوق والأسورة

وقدم أجمل ادواره في فيلم (الطوق والاسورة) مع النجمة شريهان وفردوس عبد الحميد، وكذلك فيلم (الطريق إلى ايلات) الذي أدى شخصية أحد الأبطال الذين يفجرون أحد المدمرات في ميناء ايلات ويستشهد فيها، ومن أبرز الافلام التي قدمها فيلم (المواطن مصري) للمخرج الراحل صلاح أبو سيف والذي وقف فيه امام النجم العالمي عمر الشريف، وحل ضيف شرف في فيلم (العاصفة).

واحد كابتشينو

وكان آخر عمل سينمائي له فيلم (واحد كابتشينو) الذي انتجه وقام ببطولته ولكنه لم يكن محظوظا بمشاهدة فيلمه الأخير في دور العرض حتى وافته المنية يوم 9 يونيو 2005 عن عمر يناهز 40 عاما، وهو متزوج وله ابنان أحمد الطالب في كلية الاعلام والثاني عمره عشر سنوات. وهو يعد أحد أبرز النجوم الشباب في الثمانينات وبرغم أنه لم يلعب دور البطولة المطلقة في افلامه الا في فيلمه الأخير (واحد كابتشينو) إلا أنه استطاع أن يقدم ادوارا بارزة طوال مشواره الفني أبرزها افلام (المواطن مصري - طالع النخل - عرق البلح - الامبراطور - الطريق إلى ايلات - الطوق والاسورة - المصير) وغيرها.

وفاة الراحل

وتوفي الفنان عبد الله محمود قد توفى فى 9 يونيو عام 2005 بعد صراع قصير مع مرض السرطان.





