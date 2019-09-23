تشافي : أتمنى تدريب ميسي وسواريز وهذه نصيحتي لجريزمان

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن أمنيته في تدريب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق بالإضافة إلى الأوروجوياني لويس سواريز كما نصح الفرنسي أنطوان جريزمان بالتركيز في الت دريبات.





وقال هرنانديز في تصريحات في حواره لصحيفة ARA الهندية: "أتمنى أن أدرب ليونيل ميسي يومًا ما، أعلم جيدًا كيف أقوم بالتعامل مع ميسي وبوسكيتس وسواريز وبيكي وألبا".



وأضاف : "إذا نجحت كمدرب في إقناع لاعب مثل ميسي بأفكارك، ستخرج منه الكثير من الأشياء الغير متوقعة خاصة في الجانب الدفاعي داخل المباريات، فما يمكن فعله أكثر من ذلك؟".



وقدم تشافي نصيحته لجريزمان قائلا: "عليه التركيز في التدريبات والنظر للمستقبل لقيادة هجوم الفريق خاصة وأن سواريز يتقدم في العمر".



وعن دي يونج وآداؤه في المباريات الماضية، اختتم هرنانديز تصريحاته قائلاً : "أرى أنه يجيد اللعب المتقدم في وسط الملعب عن مركز الوسط الدفاعي لذلك لا اعتقد أن هناك خطر على بوسكيتس في مركزه".



يذكر أن النجم الإسباني حصل على أول فرصة تدريبية في الدوري القطري من خلال قيادة الفريق بالموسم الحالي 2019/2020 واستطاع الوصول معه للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.





وكان الإعلامي خافي ميجيل عبر راديو كاتالونيا كشف مطلع العام الحالي عن إقتراب النجم الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري من بداية مسيرته كمدرب.