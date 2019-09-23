إيكاردي: أحب لعب كافاني.. ولم أفز بشيء في إنتر
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
Advertisements
السيد على
Advertisements
Advertisements
صرح المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن السبب الذي دفعه لمغادرة فريق إنتر ميلان والانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفي.
وانتقل اللاعب الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء هذا الصيف على سبيل الإعارة بعد سلسلة من المشاكل التي وقعت له في سان سيرو بسبب مسألة تجديد عقده ووكيلة أعماله واندا نارا.
وتحدث إيكاردي في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "وصلت إلى عامي السابع مع إنتر، كان حلمي هو اللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، لقد تحقق ذلك، لم نفز كثيرًا، لم نفز بأي شيء ولكن بقيت، وسجلت أهدافًا".
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي ألعب في فريق فائز، إن الانضمام إلى فريق يضم العديد من اللاعبين الكبار هو ما أردت".
وواصل: "لقد وصلت للتو، ولكن عندما يكون هناك خيار للشراء الدائم في عقدك، فإنك تحاول إظهار أفضل ما لديك من أجل أن يتم شراؤك، لذلك سنرى ما سيحدث في الصيف المقبل".
وأردف: "لقد تأثرت كثيرًا بالمشجعين، ضد ستراسبورج عندما بدأت في الاحماء تلقيت ترحيبًا رائعًا، وجهت الجماهير بأكملها أغنية لي، كان الأمر مذهلًا، لم يحدث لي هذا من قبل، لقد تأثرت بذلك كثيرًا".
وتابع: "المنافسة مع إدينسون كافاني صحية، لحسن الحظ نحن نتحدث الإسبانية، أحب أن ألعب معه، إنه لاعب كبير".
Advertisements
- ريال مدريد يفكر في إيكاردي بعد قرار نيمار
- إيكاردي يحدد شرط تجديد عقده مع إنتر ميلان
- يوفنتوس يقهر ريال مدريد في الصفقة الكبري
- زوجة إيكاردي تكشف مصيره مع إنتر ميلان
- زوجة إيكاردي تثير الجدل من جديد
- يوفنتوس يخطط لضم "إيكاردي"
- زوجة إيكاردي تسرد كواليس عملها وكيلة أعمال زوجها
- لاجازيتا: برشلونة يقترب من صفقة ضخمة.. لكن ميسي يمنعها
- رسميًا.. باريس سان جيرمان يضم إيكاردي
- صحيفة إيطالية تكشف مفاجأة بشأن صفقة إيكاردي
المزيد عن: كافاني باريس سان جيرمان ايكارديتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر