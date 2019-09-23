تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Emmy 2019









النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy"



وتعتبر النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار مقدم رسمي للحفل، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.



وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز هذه الدورة من الـ Emmy Awards:



وقد حصد "توني شلهوب" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل كوميدي.



والنجمة "أليكس بورستين" حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل كوميدي بحفل جوائز.



وحصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل تأليف لمسلسل كوميدي بحفل جوائز.



كما حصد أيضا مسلسل Fleabag جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي بحفل جوائز.



وحصدت "فيبي وولر –بريدج" جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل كوميدي بحفل جوائز.



وحصد النجم "بيل هادر" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي بحفل جوائز.



وحصد برنامج RuPauls Drag Race جائزة أفضل برنامج مسابقات بحفل جوائز.



وحصدت "باتريشا أركويت" جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل قصير بحفل جوائز.



وحصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل إخراج لمسلسل قصير بحفل جوائز.



وحصد "بن ويشا" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل قصير بحفل جوائز.



كما حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل تأليف لمسلسل قصير بحفل جوائز.



وحصد "جاهريل جيروم" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل قصير بحفل جوائز.



وحصد فيلم Black Mirror Bandersnatch جائزة أفضل فيلم تليفزيوني بحفل جوائز.



وحصدت "ميشيل ويليامز" تحصد جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل قصير بحفل جوائز.



وأيضا حصد مسلسل Chernobyl جائزة أفضل مسلسل قصير بحفل جوائز.



وحصد برنامج Last Week Tonight جائزة أفضل تأليف لبرنامج منوعات بحفل جوائز.



وحصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل برنامج سكتش منوعات بحفل جوائز.



وأيضا حصد برنامج Saturday Night Live جائزة أفضل إخراج لبرنامج منوعات بحفل جوائز.



وحصد النجم "بيتر دينكليج" جائزة أفضل ممثل مساعد بمسلسل درامي بحفل جوائز.



وحصد مسلسل Succession جائزة أفضل تأليف لمسلسل درامي بحفل جوائز.



وحصدت "جوليا جارنر" جائزة أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل درامي بحفل جوائز.



وحصد النجم "بيل بورتر" جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل درامي بحفل جوائز.



وحصد مسلسل Ozark جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي بحفل جوائز.



وحصدت "جودي كومر" جائزة أفضل ممثلة رئيسية بمسلسل درامي بحفل جوائز.



وحصد مسلسل Game of Thrones جائزة أفضل مسلسل درامي بحفل جوائز.



كما حصد مسلسل Fleabag جائزة أفضل مسلسل كوميدي بحفل جوائز.











احتضنت قاعة مايكروسوفت ثيتر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فعاليات حفل جوائز أكاديمية علوم وفنون التليفزيون المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy " في دورتها رقم 71 لعام 2019 الجاري، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات السينما حول العالم.