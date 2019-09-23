رئيس "المصريين الأحرار": سمعة الأحزاب لدى المواطن سيئة (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:42 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن السياسة وسيلة لرفاهية ونهضة الدول، وليست هدفا في حد ذاتها، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية لابد أن يكون لديها برنامج اقتصادي قوي.
وأضاف "خليل"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب رفع الثقافة الحزبية لدى المواطن، مشددا على أن الأحزاب السياسية لها سمعة سيئة لدى المواطن، نتيجة ممارسات سابقة.
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن أي حزب لا يكون مدرسة أو أكاديمية لتفريخ السياسيين ورجال الدولة لا يعتبر حزبًا، مشددا على أن أعضاء الحزب لابد أن يكونوا مؤمنين بمبادئ وأهداف الحزب.
ولفت إلى أن الحزب ليس جمعية خيرية لتوزيع السكر والشاي، وهذا الأسلوب اتبعته جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة وخلطوا السياسة بالعمل الأهلي، والعمل الأهلي بالأحزاب السياسية، وأصبحت الجمعيات الأهلية تعمل بالسياسة، والأحزاب تقوم بعمل الجمعيات الأهلية.
وشدد على أهمية أن يكون هناك قانون حازم ييمنع الحزب السياسي من العمل الأهلي، لافتا إلى أن هذا القانون موجود، ولكنه لا يطبق بشكل حاسم، لأن مثل هذه الأشياء تخص عمل الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة، ويجب على الأحزاب أن تنزل الشارع وتكافح وتحارب لأن قيادة الدول ليس سهلا، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع الجميع على قدر المساواة.
وأضاف "خليل"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب رفع الثقافة الحزبية لدى المواطن، مشددا على أن الأحزاب السياسية لها سمعة سيئة لدى المواطن، نتيجة ممارسات سابقة.
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن أي حزب لا يكون مدرسة أو أكاديمية لتفريخ السياسيين ورجال الدولة لا يعتبر حزبًا، مشددا على أن أعضاء الحزب لابد أن يكونوا مؤمنين بمبادئ وأهداف الحزب.
ولفت إلى أن الحزب ليس جمعية خيرية لتوزيع السكر والشاي، وهذا الأسلوب اتبعته جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة وخلطوا السياسة بالعمل الأهلي، والعمل الأهلي بالأحزاب السياسية، وأصبحت الجمعيات الأهلية تعمل بالسياسة، والأحزاب تقوم بعمل الجمعيات الأهلية.
وشدد على أهمية أن يكون هناك قانون حازم ييمنع الحزب السياسي من العمل الأهلي، لافتا إلى أن هذا القانون موجود، ولكنه لا يطبق بشكل حاسم، لأن مثل هذه الأشياء تخص عمل الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة، ويجب على الأحزاب أن تنزل الشارع وتكافح وتحارب لأن قيادة الدول ليس سهلا، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع الجميع على قدر المساواة.
Advertisements
- "العلايلي" بعد انتخابه رئيسًا لـ المصريين الأحرار: على الجميع الإلتزام بأيدولوجية الحزب
- "المصريين الأحرار": الانتخابات الرئاسية المقبلة الأخطر في تاريخ مصر
- أبوشقة: مصر عانت من فراغ سياسي بعد سقوط الحزب الوطني (فيديو)
- هل تحدث غربلة بالقوى السياسية؟.. "الهضيبي": 95 حزب وافق على الاجتماع داخل "الوفد".. وخبراء: الاندماج الحل الأمثل
- برلماني: لدي توجه لمغادرة "المصريين الأحرار".. ورئيس الحزب: "إنت أول واحد يستقيل"
- إسلام الغزولي: الشباب قادر على إحياء الحياة الحزبية
- تفاصيل المؤتمر العام لـ حزب المصريين الأحرار
المزيد عن: المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل الأحزاب أخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر