رئيس "المصريين الأحرار": سمعة الأحزاب لدى المواطن سيئة (فيديو)



وأضاف "خليل"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب رفع الثقافة الحزبية لدى المواطن، مشددا على أن الأحزاب السياسية لها سمعة سيئة لدى المواطن، نتيجة ممارسات سابقة.



وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن أي حزب لا يكون مدرسة أو أكاديمية لتفريخ السياسيين ورجال الدولة لا يعتبر حزبًا، مشددا على أن أعضاء الحزب لابد أن يكونوا مؤمنين بمبادئ وأهداف الحزب.



ولفت إلى أن الحزب ليس جمعية خيرية لتوزيع السكر والشاي، وهذا الأسلوب اتبعته جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة وخلطوا السياسة بالعمل الأهلي، والعمل الأهلي بالأحزاب السياسية، وأصبحت الجمعيات الأهلية تعمل بالسياسة، والأحزاب تقوم بعمل الجمعيات الأهلية.



وشدد على أهمية أن يكون هناك قانون حازم ييمنع الحزب السياسي من العمل الأهلي، لافتا إلى أن هذا القانون موجود، ولكنه لا يطبق بشكل حاسم، لأن مثل هذه الأشياء تخص عمل الجمعيات الأهلية.



وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة، ويجب على الأحزاب أن تنزل الشارع وتكافح وتحارب لأن قيادة الدول ليس سهلا، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع الجميع على قدر المساواة.

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن السياسة وسيلة لرفاهية ونهضة الدول، وليست هدفا في حد ذاتها، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية لابد أن يكون لديها برنامج اقتصادي قوي.