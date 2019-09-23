ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. السيسي: نتطلع لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية بمصر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:47 ص
Advertisements
عاجل.. السيسي: نتطلع لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية بمصر
السيسي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبري الشركات الأمريكية.


وأعرب الرئيس، عن تطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية في مصر، والمشاركة في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصري.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: شركات أمريكية السيسي الأمم المتحدة اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الألماني
فولفسبورج
-
x
20:30
-
هوفنهايم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
17:30
-
الأهلي
الزمالك
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري

DMCA.com Protection Status