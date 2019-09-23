عاجل.. السيسي: نتطلع لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية بمصر
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:47 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
شارك الرئيس عبد الفتاح
السيسي، في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ
من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري،
وعدد كبير رؤساء وقيادات كبري الشركات الأمريكية.
وأعرب الرئيس، عن تطلع
مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية في مصر، والمشاركة في المشروعات
الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها
الاقتصاد المصري.
Advertisements
- السيسي من ألمانيا: الدولة تعمل جاهدة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن
- عاجل.. السيسي: نتطلع للاستفادة من نظام التعليم الألماني
- خلال مأدبة العشاء.. الرئيس الفيتنامي لـ"السيسي": نقدر الشعب المصري
- السيسي: نتطلع للاستفادة من خبرات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية
- الرئيس السيسي يؤكد لكبرى الشركات الأمريكية اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح (صور)
- الرئيس: مصر تعتزم مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي
- الرئيس يصدر قرارا هاما بشأن الممارسات الاحتكارية
- عاجل.. الرئيس السيسي يغادر بكين عائدا للقاهرة بعد مشاركته بمنتدى "الحزام والطريق"
- آخرهم باحتفالية عيد العمال.. 3 مناسبات تحدث فيها "السيسي" عن ثمار الإصلاح الاقتصادي
- عاجل.. السيسي: النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فاقت التوقعات بفضل عزيمة الشعب المصري
المزيد عن: شركات أمريكية السيسي الأمم المتحدة اخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر