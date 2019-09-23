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المرشحين لجائزة The best.. صلاح يغيب وفان دايك ينافس الثنائي المرعب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
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المرشحين لجائزة The best.. صلاح يغيب وفان دايك ينافس الثنائي المرعب
الثلاثي المرشح
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أحمد عصام
 
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تتجه أنظار جميع محبي كرة القدم العالمية إلى مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الاثنين 23 سبتمبر من أجل متابعة حفل جوائز الفيفا والذي يقدمه الاتحاد الدولي للأفضل في عام 2019، حيث ستحضنن هذا الحفل دار الاوبرا لاسكالا في ايطاليا.


وسيعلن في هذا الحفل عن جائزة أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل هدف والتي تسمى بوشكاش، وأفضل حارس مرمى وأيضا غيرها من الجوائز التي تكون هامة بالنسبة لبعض عشاق كرة القدم.


وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيب فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.


وتضم أيضا قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب بهذا العالم كلا من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، وماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير.

بينما يتنافس الثنائي البرازيلي أليسون حارس ليفربول، وايدرسون حارس مانشستر سيتي، مع تيرشتيجن حارس برشلونة على جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019.


ويغيب صلاح عن جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، ولكنه أمامه فرصه في التواجد بالتشكيل المثالي للعام بعد قيادته لفريق ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.
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