فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام سموحة

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة؛ بالدوري العام.



ومن المنتظر أن يبدأ فايلر؛ بنفس تشكيل مباراة الزمالك؛ والتي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية؛ على لقب كأس السوبر المصري؛ باستثناء تبديل واحد بسبب غياب محمود متولي مدافع الفريق؛ والذي تعرص للإصابة بنفس المباراة.



ومن المتوقع أن يبدأ فايلر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد فتحى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم (رامي ربيعة) وعلي معلول.



خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية (اليو ديانج) ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات.



خط الهجوم: جونيورأجايي.



وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة؛ عودة أيمن أشرف مدافع الفريق بعد غيابه عن مباراة الزمالك؛ بكأس السوبر المصري للإيقاف؛ واستمرار غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لعدم شفائه التام من الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة مع منتخب بلاده بالأجندة الدولية؛ بالإضافة إلى خروج محمود متولي مدافع الفريق من القائمة؛ لتعرضه للإصابة أمام الفارس الأبيض بالسوبر المحلي.



وكان أزارو غاب عن مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية؛ والتي انتهت للمارد الأحمر بهدفين دون رد بذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا؛ بالإضافة إلى مباراة الزمالك؛ بالسوبر المصري والتي انتهت للقلعة الحمراء بثلاثة أهداف لهدفين.



وجاءت القائمة كالآتي:-

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.



على جانب أخر قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني؛ إقامة مباراة سموحة أمام الأهلي؛ بدون حضور جماهيري ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.



وأبلغ مسئولو الجبلاية؛ الناديين بإقامة المباريات بدون دخول أي أفراد من الجماهير؛ حسب الاتفاق المسبق بإقامة مباريات الغد بمدرجات خاوية.



ورفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ عقب الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.



وقرر مجلس الإدارة؛ الاعتماد على لائحة الفريق الخاصة بشأن مكافأت الفوز والتتويج بأي لقب؛ والموقع عليها جميع أفراد ولاعبو الفريق.



وكان المارد الأحمر قد حقق الانتصار على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة الماضي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية ليتوج النادي الأهلي بلقب السوبر المحلي للمرة الحادية عشرة في تاريخه.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة؛ مساء غد الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إفتتاح مباريات الدوري العام للفريقين موسم 2019-2020.

