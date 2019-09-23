عاجل.. شركة توماس كوك البريطانية للرحلات تعلن إفلاسها
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:46 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
انهارت شركة توماس كوك البريطانية للرحلات بعد فشل
محاولات إنقاذها من الإفلاس، حيث أعلنت
فضائية "العربية" في نبأ عاجل أن الشركة أعلنت إفلاسها.
وتكافح الشركة،
التي تأسست في 1841، للبقاء بعد أن هدد المقرضون بإلغاء صفقة إنقاذ يجري الإعداد لها
منذ شهور.
وتضررت توماس كوك
جراء مستويات الدين المرتفعة والمنافسة الإلكترونية والضبابية الجيوسياسية.
وتحتاج الشركة
لمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) وحزمة بقيمة 900 مليون إسترليني جرى
الاتفاق عليها بالفعل لتستمر خلال فصل الشتاء، حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق
عن خدماتها خلال أشهر الصيف.
Advertisements
- مجلس إدارة "ويستنجهاوس" يجتمع غدا لإقرار إشهار "الإفلاس"
- رئيس "تاكاتا" اليابانية يتعرض لهجوم حاد من مساهميها بعد يوم من طلب إشهار إفلاسها
- 100 ألف مسافر عالقين خارج بلادهم بعد إعلان شركة طيران بريطانية إفلاسها
- "مونارك البريطانية" تعلن إفلاسها.. وتلغي 300 ألف حجز
- "تويز آر أص" تعلن إفلاسها وتغلق متاجرها في أمريكا
- عاجل.. إفلاس مالك نادي ميلان الإيطالي
- "توماس كوك": زيادة الطلب على المقاصد السياحية في مصر
- "كامبريدج أنالاتيكا" تُشهر إفلاسها في الولايات المتحدة
- شركة توزيع أمريكية تعلن إفلاسها بعد 132 عاماً من تأسيسها
- "توماس كوك" تواجه شبح الإفلاس.. وعملاء الشركة محتجزين بالفنادق
المزيد عن: شركة توماس كوك افلاس توماس كوك اخبار العالم إفلاس شركاتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر