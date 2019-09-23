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عاجل.. شركة توماس كوك البريطانية للرحلات تعلن إفلاسها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:46 ص
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عاجل.. شركة توماس كوك البريطانية للرحلات تعلن إفلاسها
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انهارت شركة توماس كوك البريطانية للرحلات بعد فشل محاولات إنقاذها من الإفلاس، حيث أعلنت فضائية "العربية" في نبأ عاجل أن الشركة أعلنت إفلاسها.

 

وتكافح الشركة، التي تأسست في 1841، للبقاء بعد أن هدد المقرضون بإلغاء صفقة إنقاذ يجري الإعداد لها منذ شهور.


وتضررت توماس كوك جراء مستويات الدين المرتفعة والمنافسة الإلكترونية والضبابية الجيوسياسية.


وتحتاج الشركة لمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) وحزمة بقيمة 900 مليون إسترليني جرى الاتفاق عليها بالفعل لتستمر خلال فصل الشتاء، حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق عن خدماتها خلال أشهر الصيف.

 

 

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