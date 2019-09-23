عمرو أديب ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا.. ورواد: "حد يشوفلنا محمد ناصر في أنه مستشفى"

تضمنت الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "عمرو أديب" وذلك بعد الصفعة القوية التي وجهها عمرو أديب لجماعة الإخوان المسلمين، حيث صرح أنه سيتضيف محمود عبدالفتاح السيسي، وهو ما جعل القنوات الإخوان تنتفض لانتقاده، وقيام الإعلامي الإخواني محمد ناصر بمهاجمة الدولة.





ولكن جاءت المفاجئة من عمرو أديب بأن الضيف هو محمود حمدي عبدالفتاح السيسي، العضو المنتدب بصدليات 19011، وتحدث خلال اللقاء عن الشائعات ونفي امتلاك الجيش للصيدليات.





وقال أحد الرواد: "بصفعة واحدة تمكن عمرو أديب من إصابة كل الأبواق الإخوانية من أنقرة إلى الدوحة بالصدمة والشلل، إدوا الإعلام لأصحابه"، في حين قال آخر: "يعني قطر وتركيا يصرفوا ويعلفوا في خرفان الإخوان عشان يحزقوا ٢٤ ساعه وفي الآخر يجي مذيع مصري واحد يرقصهم كلهم".





وكتب أخر: "حد يشوفلنا ناصر فى أنه مستشفى"، وأضاف أخر: "الخرفان بعد الكف اللى اتلسعوه على قفاهم من عمرو أديب.





هذا وقد أعلن الإعلامي عمرو أديب أنه سيفتح ملف صيدليات 19011، وسيستضيف محمود السيسي، لتبدأ قنوات الإخوان في مهاجمة أديب، وإدعاء أنه يستضيف محمود السيسي "لتلميعه" على حد قولهم لتوريثه الحكم.





ولكن فاجىء أديب، قنوات الإخوان والمشاهدين، واتضح أن محمود السيسي ليس هو نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أحد ملاك صيدليات 19011، وفقط هذا اللغط بسبب تشابه أسماء.





ومن ناحيته نفى محمود السيسي، أي علاقة لمجموعة صيدليات 19011 بالجيش المصري، بل أكد أنه لم يعد يوقع على مستندات تخص الصيدليات بسبب هذا اللغط.