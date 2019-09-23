رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر: الإخوان سبب الإرهاب (فيديو)



وأضاف "فيندفور"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار ألمانيا أكثر من مرة، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكثر من مرة "نحن أدركنا الحقائق، وأدركنا دور مصر في محاربة الإرهاب، وهناك تعاون بين الأجهزة الأمنية المصرية والألمانية في محاربة الإرهاب.



ولفت رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر، إلى أن التركيز على الأخبار المثيرة أصبحت "موضة قديمة"، وليس لها جدوى، مشيرا إلى وجود عدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية في مصر ويبدوا أن بعضهم لم يستوعبوا الدرس جيدا.



وعن الأحداث الأخيرة في مصر، قال إنهم اختاروا موعد بعد المباراة للتظاهر لأنهم يعلمون جيدا أنه سيحضرها عشرات الألوف من الشباب المصري، وهذه حركة "مدروسة"، وهناك وسائل إعلام مصرة على خطأها.



وشدد على أن وسائل الإعلام الأجنبية وعلى سبيل المثال في ألمانيا لم تهتم بذلك، لأنها تعلم أنه "مش مهم"، وأن مصر تسير في الطريق الصحيح، وهناك تعاون على قدم وساق معها والجميع يعرف الإنجازات التي حدثت في مصر بعد انتفاضة 30 يونيو، مشيرا في الوقت نفسه على أن هناك تحديات ولكن يتم العمل عليها.



وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديهم أي مشاكل مالية ولذلك يشترون أقلام سواء في البلد أو في البلاد الأخرى، وهناك جهات عربية تشتري "جرايد بحالها"، مشيرا إلى أنه عندما وقعت حادثة الأقصر طلبت وسيلة إعلام بريطانية شهيرة أن يتم وصف الإرهابيين بـ"المتشددين"، مشددا على أن الصحفيين الأجانب يتمتعون بحريية الحركة ف ي مصر، ولا يوجد صحفي تم ترحيله من مصر منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

قال رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر، فولكهارد فيندفور، إن الشعب المصري في 30 يونيو حرر نفسه من جماعة الإخوان المسلمين، الذين هم أدوات في أيدي أجهزة الدول الأخرى، وهم سبب الإرهاب.