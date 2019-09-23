عادل زيدان: فرص العمل موجودة.. ويجب الحفاظ على مقدرات الدولة
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
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نعيم يوسف
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طالب المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية وقوة الجيش المصري.
كانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الشائعات التي استهدفت مؤسسات الدولة المصرية، ومنها الرئاسة والقوات المسلحة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسرته، واستغلت جماعة الإخوان المسلمين، والمقاول والفنان الهارب محمد علي هذه الأكاذيب للدعوة للتظاهر ضد الدولة.
وأكد "زيدان"، في تصريحات تلفزيونية، على أهمية العمل والإنتاج، وعدم مساعدة المتآمرين ضد مصر، وعدم الالتفات لصغائر الأمور، مشددا على ضرورة رفع شعار العمل والإنتاج ومحاربة الإرهاب والخوف بالتنمية والعمل.
وشدد رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، على أن فرص العمل موجودة ومتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، وأهمية النظر إلى الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، ولييس الشائعات التي تهدف لهدم الدولة، معقبا: "مش كل شوية أي موضوع نجري وراه".
ولفت إلى أهمية القضاء على الأفكار التي تأتي من الخارج، مشددًا على أهمية الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وأن يحترم الناس ثقافة الاختلاف، ولكن ليس "قلة الأدب".
كما طالب الأسر المصرية أن تحاول إصلاح نفسها لأنها إذا انصلحت سوف ينصلح حال المجتمع بأسره، ويجب عليهم ألا ينساقوا وراء الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا: " أراء السوشيال ميديا لا تسير إلا إلى خلف الشائعات لو فيه حاجة كويسة محدش بيشوفها".
كانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الشائعات التي استهدفت مؤسسات الدولة المصرية، ومنها الرئاسة والقوات المسلحة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسرته، واستغلت جماعة الإخوان المسلمين، والمقاول والفنان الهارب محمد علي هذه الأكاذيب للدعوة للتظاهر ضد الدولة.
وأكد "زيدان"، في تصريحات تلفزيونية، على أهمية العمل والإنتاج، وعدم مساعدة المتآمرين ضد مصر، وعدم الالتفات لصغائر الأمور، مشددا على ضرورة رفع شعار العمل والإنتاج ومحاربة الإرهاب والخوف بالتنمية والعمل.
وشدد رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، على أن فرص العمل موجودة ومتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، وأهمية النظر إلى الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، ولييس الشائعات التي تهدف لهدم الدولة، معقبا: "مش كل شوية أي موضوع نجري وراه".
ولفت إلى أهمية القضاء على الأفكار التي تأتي من الخارج، مشددًا على أهمية الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وأن يحترم الناس ثقافة الاختلاف، ولكن ليس "قلة الأدب".
كما طالب الأسر المصرية أن تحاول إصلاح نفسها لأنها إذا انصلحت سوف ينصلح حال المجتمع بأسره، ويجب عليهم ألا ينساقوا وراء الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا: " أراء السوشيال ميديا لا تسير إلا إلى خلف الشائعات لو فيه حاجة كويسة محدش بيشوفها".
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